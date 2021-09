Mit Funkgeräten, Stift und Block ausgerüstet registrieren Anwohner die Autos, die in die Heimbacher Dorfstraße ein- und sogleich wieder ausfahren. „Es besteht ein Durchfahrtsverbot“, berichtet ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden will. Lediglich der Anliegerverkehr sei frei. Do...