Mainhardt Federmäuse Fledermäuse im Felsenkeller Mainhardt

Mainhardt / Andreas Scholz

Bei ihren Kartierungen von Fledermaus-Winterquartieren knöpfen sich die Artenschützer Dirk Häckel und Bernd Kunz auch den ehemaligen Eiskeller in Mainhardt vor.

Wenn in der kalten Jahreszeit viele Tiere ihren Winterschlaf halten und ihre Körpertemperatur bewusst herunterfahren, steigt dagegen bei Bernd Kunz aus Langenburg und Dirk Häckel aus Bretzfeld-Geddelsbach die Betriebstemperatur. Die beiden Artenschützer sind im Winter für die Arbeitsgruppe Fledermausschutz in der Region Franken (AGFF) regelmäßig auf Achse, um die Winterquartiere von Fledertieren zu kartieren. „Da kommen an einem Tag manchmal fast zehn Quartiere und bis zu 200 Fahrtkilometer zusammen“, erklärt Bernd Kunz.

Der Naturliebhaber interessiert sich seit seiner Kindheit für die heimische Tier- und Pflanzenwelt – vor allem für Libellen und Fledermäuse.

Im Winter ist der Keller tabu

Nasskalt ist es, als Bernd Kunz und Dirk Häckel am Montag Morgen zu einer weiteren Fledermaus-Inspektion aufbrechen. Das erste Ziel ist der Felsenkeller in Mainhardt. „Da hoffen wir, dass wir das gute Ergebnis aus dem Vorjahr toppen können. 2018 hatten wir insgesamt 15 Fledermäuse gezählt“, so Bernd Kunz.

In Mainhardt werden die beiden Fledermaus-Schützer von Heinz Müller und Helmut Fischer begrüßt. Helmut Fischer leitet die Ortsgruppe Mainhardt des Schwäbischen Albvereins und kennt den ehemaligen Eiskeller in Mainhardt in- und auswendig. „Es gibt immer mal wieder Führungen durch den historischen Eiskeller. Beeindruckend ist hier vor allem der Stubensandstein“, erklärt Helmut Fischer.

Den Eiskeller, der früher unter anderem zum Lagern von Bier diente, bringt Helmut Fischer der Öffentlichkeit bei gelegentlichen Führungen und Veranstaltungen näher. In mühevoller und ehrenamtlicher Kleinarbeit hat die örtliche Albvereinsgruppe den verschütteten Keller zwischen 2005 und 2007 wieder frei gelegt. „Wir haben schon das besondere Ambiente genutzt, um Kindern Gruselgeschichten vorzulesen. Auch Hochzeiten haben hier schon stattgefunden“, erläutert der Hobby-Heimatforscher. Von Oktober bis März ist der Eiskeller für Führungen und Veranstaltungen aber tabu. „Da brauchen die Fledermäuse dann ihre Ruhe“.

Für Bernd Kunz und Dirk Häckel macht Helmut Fischer am Montagmorgen aber eine Ausnahme und holt am vergitterten Eingangsportal den Schlüssel aus dem Hosenbund. Ausgestattet mit Stirnlampen, Bergschuhen, Taschenlampe, Endoskop, Spiegelreflexdigitalkamera, Blitzgerät und Infrarot-Thermometer steigen die Fledermaus-Schützer die Stufen in das dunkle Kellergewölbe hinab. Unermüdlich leuchten Kunz und Häckel mit ihren Taschenlampen jede noch so kleine Mauerritze aus. Besonders anstrengend für die Nackenmuskulatur ist die Inspektion der Felsspalten im Deckenbereich. „Heute Abend schmiert mich meine Frau wieder mit einer Salbe ein, wenn der Nacken zu arg schmerzen sollte“, sagt Häckel lachend.

Doch die körperliche Anstrengung lohnt sich: Bereits im ersten Raum des Eiskellers werden die Fledermaus-Schützer fündig. „Das ist ein Großes Mausohr. Das trage ich gleich in die Kartierungsliste ein“, erklärt Bernd Kunz. „Das Öffnen von verschütteten Kellern lohnt sich und sollte Schule machen“, sagt er gut gelaunt nach der ersten Hangplatz­entdeckung.

Dann geht es noch einmal ein paar Stufen nach unten, um einen noch größeren Hohlraum des Eiskellers zu untersuchen. Auch hier entgeht den Adleraugen der Naturschützer nicht, dass einige Fransenfledermäuse und Wasserfledermäuse den Eiskeller in Mainhardt zu ihrem Winterquartier auserkoren haben.„In der Region Hohenlohe kommen wir aktuell auf 18 Fledermausarten. Viele sind standorttreu und halten sich oft im selben Winterquartier auf“, weiß Bernd Kunz.

Nach einer knappen Stunde im dunklen Eiskeller geht es wieder zurück ans Tageslicht. Ganz zufrieden sind Bernd Kunz und Dirk Häckel mit der Ausbeute in Mainhardt nicht. „Wir haben jetzt insgesamt zehn Fledermäuse gezählt, das sind ein paar weniger als im Vorjahr“, so Häckel.

Viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, bleibt aber nicht. Denn nach der Fledermaus-Kartierung im Eiskeller geht es am Montag weiter nach Spiegelberg und Wüstenrot. Anschließend suchen Kunz und Häckel in Löwenstein, Eberstadt und Adolzfurt weitere Winterquartiere auf. Der arbeitsintensive Kartierungstag der Fledermausschützer wird erst gegen 19 Uhr enden.