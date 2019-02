Weltmarktführer Drückeberger nicht geduldet

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Hidden Champions entwickeln und fertigen im Verborgenen meisterliche Produkte. Sie haben damit großen wirtschaftlichen Erfolg. In der Region gibt es davon ungewöhnlich viele dieser Unternehmen. Zahlreiche gehören auch zu den Weltmarktführern, wie ein Blick in die jüngste Liste verrät.

Mindestens 50 Millionen Euro

Diese Liste der deutschen Weltmarktführer hat Christoph Müller zusammengestellt. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der HBM Unternehmerschule der Universität St. Gallen. Kooperationspartner ist die Akademie Deutscher Weltmarktführer (Schwäbisch Hall), die der ehemalige baden-württembergische Wirtschaftsminister Walter Döring gegründet hat. Veröffentlicht wurde die Zusammenstellung zuletzt in der Wirtschaftswoche.

Wer einen Platz in dieser Weltmarktführerliste anstrebt, hat einige Bedingungen zu erfüllen. Die Unternehmen müssen in ihrem Geschäftsfeld den höchsten oder zweithöchsten Marktanteil aufweisen; der Jahresumsatz muss bei mehr als 50 Millionen Euro liegen. Vom Umsatz muss das Unternehmen mindestens die Hälfte im Ausland erwirtschaften. Schließlich müssen Müllers Weltmarktführer auf mindestens drei Kontinenten aktiv sein.

Diese Voraussetzungen erfüllen fünf Unternehmen aus dem Landkreis Schwäbisch Hall: Recaro, Optima, Gerhard Schubert, Bausch+Ströbel sowie Groninger.

Als der Wirtschaftsprofessor und Unternehmensberater Hermann Simon einst gefragt wurde, warum sich auffällig viele Weltmarktführer auf den deutschen Süden, aber auch auf Österreich und die Schweiz konzentrieren, habe er geantwortet: „Den Menschen dort ist es im Winter langweilig. Also erfinden sie etwas.“

Gründerfamilien führen

Als die größten Stärken der Weltmarktführer gelten Innovation und Kundennähe. Oft seien die mittelständischen Unternehmen von den Gründerfamilien geführt. Sie zeichnet eine starke Orientierung an Werten aus bei gleichzeitiger Flexibilität in Details.

In der Mitarbeiterstruktur der meisterlichen Betriebe, die im Verborgenen zu Höchstform auflaufen, falle auf, dass es mehr Arbeit als Köpfe gibt, dass eine Kultur der Hochleistung herrscht, dass Drückeberger nicht geduldet werden und dass die Fluktuation extrem niedrig ist. Zu schaffen macht den Weltmarktführern ein Engpass bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter.

Bestand an erster Stelle

Weitere Merkmale finden sich tatsächlich auch in den heimischen Unternehmen, die in der Liste auftauchen: Bei den Wettbewerbsvorteilen der Hidden Champions stehe die Produktqualität ganz oben, die Werbung ganz unten. Und das billige Angebot sei auch nicht ihre Sache. Sie sehen sich eher in einem Leistungswettbewerb statt in einem Preiskrieg. Die Werteskala werde von der Sicherung des Unternehmensbestands angeführt, danach kommt das Bestreben nach Kapazitätsauslastung, die Mitarbeiterzufriedenheit und ganz am Schluss die Profitmaximierung.

Diese Definition des Begriffs Weltmarktführer stellte Stefan Herr bei einem Strategietreffen in Heimhausen vor. Herr ist Partner in der Unternehmensberatung von Hermann Simon.