Der Jakobimarkt verlief aus Sicht der Polizei relativ friedlich. Es habe nur wenige Einsätze gegeben, berichtet Sprecher David Ebert. Fünf Mal hätte das Securitypersonal kleinere Mengen Drogen bei Besuchern entdeckt und dies der Polizei gemeldet. In der Nacht auf Samstag waren es mehrere junge Erwachsene, die mit kleineren Mengen Cannabis erwischt worden waren.

In der Nacht auf Samstag hatte ein 25-Jähriger zwei Gramm Marihuana in der Tasche. Ein 18-Jähriger hatte in einer Plastikbox eine „grüne, flauschige Substanz“, berichtet Ebert weiter. Als die Security die Polizei alarmierte, habe sich der junge Mann mit Händen und Füßen gewehrt. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Substanz werde noch untersucht. „Das wird sicherlich ein Nachspiel haben“, so der Polizeisprecher.

Körperverletzung und Zerstörung

Neben Drogen ging es auch um Körperverletzung und Sachbeschädigung. Am frühen Samstagmorgen kam es im Festzelt zu zwei Faustschlägen, nachdem ein 20-Jähriger einen 19-Jährigen von der Bank gezogen hatte. Beide waren alkoholisiert und wurden leicht verletzt. Fast zur gleichen Zeit zerstörte eine Besuchergruppe eine Biertischgarnitur. Einer der Täter sei bereits bekannt.

