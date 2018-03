Logistik Drittgrößter Zweig

Bad Mergentheim / ht

Der Tag der Logistik startet am Donnerstag, 19. April. Er hat den Anspruch, Logistik erlebbar zu machen. Von 17.30 Uhr an sind die Pforten für Schüler, Studenten, Berufseinsteiger und -erfahrene sowie die Öffentlichkeit bei Würth-Industrie-Service in Bad Mergentheim geöffnet. Logistik gilt mit 263 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 3 Millionen Beschäftigten als drittgrößter Wirtschaftszweig Deutschlands. Die Würth-Industrie-Service GmbH & Co. KG ist innerhalb der Würth-Gruppe für die Belieferung der Industriebranche zuständig. Seit der Gründung ist das Unternehmen im Industriepark Würth am Standort Bad Mergentheim mit über 1480 Mitarbeitern tätig.