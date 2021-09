Mit dem Freundschaftstag am Sonntag, 19. September, der Ehrenamtsplattform sowie dem Nachhaltigkeitstag am Samstag werden gleich drei größere Veranstaltungen an einem Wochenende angeboten (siehe Info).

Wie geht das in Zeiten von Corona? „Mit strengen Hygienekonzepten“, antwortet Patrick Domberg...