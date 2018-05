Kosmetik Douglas übernimmt Parfumdreams

Pfedelbach/Düsseldorf / pm

Der Beauty-Händler Dou­g­las treibt die Umsetzung seines Strategieprogramms „#Forwardbeauty“ voran und übernimmt mehrheitlich die Pfedelbacher Parfümerie Akzente, einen der führenden unabhängigen Händler von Beauty- und Hautpflegeprodukten in Deutschland. Eine entsprechende Vereinbarung mit der Eigentümerfamilie Renchen wurde Ende April unterzeichnet.

Zur Parfümerie Akzente gehören der 2004 von Kai Renchen gegründete Online-Shop „Parfumdreams“ sowie 28 stationäre Filialgeschäfte in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein, bei denen insgesamt 450 Mitarbeiter beschäftigt sind. Diese sollen laut einer Sprecherin von Douglas „zum Zeitpunkt des Vollzugs auch unter dem Dach von Douglas weiterarbeiten“. Endgültige Gewissheit gebe es aber erst nach der fusionskartellrechtlichen Freigabe, die derzeit noch abzuwarten sei. Bezüglich der Zukunft der Filialen würden „verschiedene Optionen geprüft“.

„Mit der Übernahme des Online-Pioniers Parfumdreams schärfen wir unseren E-Com­merce-Fokus, treiben die Digitalisierung unserer Marke weiter voran und stärken so unsere Position als eine der ersten Adressen für Beauty und Kosmetik in Europa“, sagt Tina Müller, CEO von Douglas. „Der Beauty-Markt in Europa wächst – insbesondere online. Als eine der führenden E-Commerce-Plattformen wollen wir dieses Wachstum aktiv mitgestalten.“ Die geplante Transaktion sei „ein wichtiger Schritt bei der Modernisierung von Douglas im Zuge unserer Zukunftsstrategie #Forwardbeauty“.

Kai Renchen, Geschäftsführer von Parfumdreams, bezeichnet Douglas als „idealen Partner für unser Unternehmen“. Unter dem Dach eines der führenden Beauty-Händler in Europa werde Parfumdreams „seine E-Com­merce-Kompetenzen und seine einzigartige Service-Orientierung noch breiter ausspielen“ können. „Durch unser umfangreiches Angebot aus zahlreichen großen, aber auch vielen kleinen Marken sind wir so erfolgreich geworden und werden diesen Weg weitergehen. Gemeinsam mit Douglas schreiben wir die Erfolgsgeschichte von Parfumdreams fort und werden unser Wachstum noch einmal beschleunigen“, fügt Renchen hinzu. Douglas plant, den Online-Shop Parfumdreams nach Abschluss der Transaktion unter dem bekannten Markennamen weiterzubetreiben. Durch eine zielgerichtete Positionierung der beiden Marken Douglas und Parfumdreams wolle das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit im Online-Vertrieb weiter steigern, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung beider Unternehmen.

Mit einer effektiven Zwei-Marken-Strategie sollten alle Kundensegmente optimal abgedeckt und individuelle Kundenbedürfnisse mit maßgeschneiderten Sortimenten, komplementären Eigenmarken und personalisierten Marketingstrategien noch besser adressiert werden. Im Zuge der Strategie „#Forwardbeauty“ hatte Douglas zuletzt angekündigt, die eigene Marke mit einem Premiumanspruch deutlich aufwerten zu wollen.

Experte für E-Commerce

Parfumdreams-Geschäftsführer Kai Renchen soll nach Abschluss der Transaktion weiterhin die Geschäfte von Parfumdreams verantworten und außerdem das Top-Management-Team von Douglas verstärken. Tina Müller sagt dazu: „Ich freue mich sehr, dass wir Kai Renchen als ausgewiesenen E-Commerce-Experten für Douglas gewinnen konnten, genauso wie über die zahlreichen neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir nach Abschluss der Transaktion in der Douglas-Gruppe begrüßen dürfen. Gemeinsam werden wir weiter daran arbeiten, das Einkaufserlebnis für unsere Kunden immer weiter zu verbessern.“

Die Transaktion soll laut der Douglas-Sprecherin „in den kommenden Monaten“ abgeschlossen werden. Über die finanziellen Details haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.