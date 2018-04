Gailenkirchen Dorfläden in schwerem Fahrwasser

Dorfläden in schwerem Fahrwasser

Gailenkirchen / pv

Bei der Mietgliederversammlung der Betreibergenossenschaft wurden auch unangenehme Fragen gestellt.

Dass die Situation beider Dorfläden durchaus kritisch ist, zeigte sich im Bericht bei der Mitgliederversammlung der Genossenschaft „Unser Dorfladen“ Gottwollshausen-Gailenkirchen. Wohl auch deshalb war das Sportheim des SV Gailenkirchen bei der Veranstaltung voll besetzt.

Der Vorstandsvorsitzende Stefan Werner bezeichnete 2017 als das „erwartet schwere Jahr“ mit vielen Umbrüchen im geschäftlichen und personellen Bereich. Beispielhaft nannte er den durch Ausfall notwendig gewordenen Wechsel bei Biobackwaren, der im ersten Halbjahr allein einen Verlust von 6000 Euro verursacht habe. Glücklicherweise habe man mit der Untermünkheimer Bäckerei Krimmer, die die Dorfläden seit September 2017 beliefert, mehr als einen adäquaten Ersatz gefunden.

Da seit einiger Zeit schlichtweg von zu wenigen zu selten eingekauft werde, müssten die seit 2005 beziehungsweise 2007 bestehenden Dorfläden geschlossen werden, sollte es nicht gelingen, die Umsätze deutlich zu steigern. „Leider lernt man Dinge oft erst schätzen, wenn sie unrettbar verloren sind. Die Bevölkerung hat es nun in der Hand: Helfen Sie mit, die Dorfläden zu retten. Tun Sie etwas für die Umwelt, für die Gemeinschaft, für das Dorf, setzen Sie ein Zeichen gegen den Trend, getreu dem Motto: Wer weiter denkt, kauft näher ein!“, appelliert er an die Bürger.

Verlust von über 19.000 Euro

Der Jahresabschluss weist 2017 inklusive eines Verlustvortrags aus dem Jahr 2016 einen deutlichen Verlust von über 19.000 Euro aus, was jedoch durch Rück­lagen abgedeckt werden kann. Beide zugehörigen Beschlüsse wurden von den Mitgliedern im Sportheim mit großer Mehrheit abgesegnet.

Als positives, optimistisch stimmendes Zeichen wertete Werner, dass sich spontan vier Personen für die Wahl in den Vorstand zur Verfügung gestellt haben. Auch weitere Personen haben ihre tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung in Aussicht gestellt. Dazu beigetragen haben könnte aus seiner Sicht auch der vor einigen Wochen versandte Rundbrief des Vorstands, der über die kritische Situation der Dorfläden informierte.

Positiv sei auch die Entwicklung der Geschäftszahlen im ersten Quartal 2018 in Gottwollshausen. In Gailenkirchen wecke dagegen bislang nur der Märzumsatz Hoffnung auf Besserung. In der anschließenden Diskussion machte der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Walter Preisinger deutlich, dass eine konsequente Analyse der Ursachen der Umsatzrückgänge von entscheidender Bedeutung sei.

Viele der über 70 Anwesenden brachten zum Ausdruck, dass die Dorfläden eine immens wichtige Rolle im dörflichen Leben spielten, für Lebensqualität sorgten und fürs soziale Miteinander enorm wichtig seien. Gerade für ältere Menschen seien sie oft die einzigen Kommunikationsorte, die noch zu Fuß erreichbar sind. Und für Kinder sei es der Ort, wo der Umgang mit Geld gelernt und von wo aus die ersten Einkäufe stolz nach Hause getragen würden. Des Weiteren böten die Dorfläden Arbeitsplätze an, die es sonst im Ort nicht gäbe. Man könne somit mit Fug und Recht auch vom „Herz des Dorfs“ sprechen.

Perle im Dorf

Ortsvorsteher Hartmut Pawlitzki legte in seinem Grußwort dar, wie wichtig die Dorfläden für die Infrastruktur und Entwicklung beider Dörfer sind und zeigte sich mit den Worten „gemeinsam packen wir es“ zuversichtlich, das Fortbestehen beider Dorfläden zu sichern.

Im spontanen Entschluss, die Dorfläden zu unterstützen, war auch Halls Baubürgermeister Peter Klink nach Gailenkirchen gekommen. In seinem Grußwort drückte er seine Hoffnung aus, dass es gelingen möge, die Dorfläden am Leben zu halten. „Die Dorfläden sind mir eine Herzensangelegenheit: Halten Sie durch. Viele wissen gar nicht, was für eine Perle sie hier im Dorf haben.“ Beide Grußworte wurden von den Mitgliedern mit lang anhaltendem Applaus bedacht.