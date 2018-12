Hauptversammlung Dorfkäserei zahlt 63 Cent je Liter Heumilch

Bühlerzell. / swp

Die Heumilchbauern in Bühlerzell, die die Dorfkäserei Geifersthofen beliefern, bekommen zwei Cent mehr pro Liter Milch. Grund sind die Dürre im Sommer und die Futterknappheit. „Der Preis, den die zwölf Heumilchbauern erzielen, ist unabhängig vom schwankenden Markt und der höchste in ganz Deutschland. Aufgrund der Dürre möchten wir ihn aus Solidarität anheben“, teilte Nadine Bühler den Aktionären in der Hauptversammlung mit. Die stimmen dem Dürrebonus in Höhe von zwei Cent je Liter für die Monate November bis April 2019 per Beifall zu. Inklusive der Zuschläge (Weide-, Hörner- und Dürrebonus) erhalten die neun Bioland- und drei Demeter-Betriebe im Durchschnitt 63 Cent pro Liter Heumilch (Winter 66 Cent, Sommer 60 Cent).

Erstmals findet die Versammlung der Dorfkäserei Geifertshofen AG in der Gemeindehalle statt, denn im Festsaal des Gasthofs Ochsen ist es zu eng. Dennoch reicht der Platz kaum aus, die Anwesenden der 333 „Teilhaber“, wie sie der Aufsichtsratsvorsitzende Rudolf Bühler nennt, zu fassen. Wer eine der 1000 Aktien hält – die meisten im Besitz von Einzelpersonen – dem winkt als Gewinnbeteiligung lediglich ein Kilo Deputatkäse.

Erfolgreich am Markt

Die kleine Dorfkäserei steht in ihrem vierten Jahr nach dem Neuanfang 2014 gut da. „Wir haben unsere Gründungsziele erreicht“, stellt der Aufsichtsratsvorsitzende zufrieden fest, heißt es im Pressebericht. Jetzt steige man in die „Verwertungstiefe“ ein. Künftig soll auch das Nebenprodukt Bio-Molke zu sahniger Bio-Heumilchbutter und Bio-Fruchtmolke-Drinks verarbeitet werden. Diese soll es ab Frühjahr 2019 in sechs Geschmacksrichtungen geben. Abfüllbetrieb ist die Demeter-Molkerei Schrozberg.

Etwa 1,5 Millionen Euro (30 Prozent stammen aus EU-Fördermitteln) hat die Dorfkäserei in die Technik für die Bio-Molkeverwertung investiert, legt Vorstand Nadine Bühler dar. Die Summe kann gestemmt werden, weil die Käserei floriert und die Nachfrage größer ist als das Angebot. Dennoch: „Wir sind aufgrund des hochwertigen Rohstoffs einfach limitiert in der Produktion“, sagt Nadine Bühler. Voraussichtlich 250 Tonnen Käse in Demeter- und Bioland-Qualität würden in diesem Jahr erzeugt und die 4-Millionen-Euro-Grenze beim Umsatz geknackt.

Viele Fachmetzgereien und Delikatessgeschäfte verkaufen ihrem Bericht zufolge den Bio-Heumilch-Käse aus Geifertshofen. Die neue Kreation des Käsemeisters Robert Hütter, Bio-Heumilch-Käse mit Urwaldpfeffer, ist unter die besten 25 handwerklich hergestellten Sorten gewählt worden und darf die Auszeichnung „cum Laude“ tragen.

Getreu dem Leitsatz „ökonomisch wirtschaften unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte“ bleibe man aber eine „Non-Profit-AG“, betont Nadine Bühler: „Die Dorfkäserei gehört den Bürgern und den Landwirten der Region.“

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Stammkapital der Dorfkäserei Geifertshofen AG in den nächsten drei Jahren von 500 000 Euro auf 750 000 Euro zu erhöhen. 500 weitere Aktien sollen ausgegeben werden. Mit 599 Stimmen (10 Gegenstimmen) wird der Antrag angenommen. Der Bilanzgewinn in Höhe von rund 212 000 Euro verbleibt in der Käserei, das entscheiden die Aktionäre einstimmig, ebenso die Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand.