Treffen Dorfgemeinschaft hält zusammen

Vellberg / Sigrid Bauer

Weihnachtliche Bläserklänge der Vellberger Stadtkapelle sorgen für Stimmung. Vor dem Wagen, in dem Ortsvorsteherin Andrea Binder und ihre Kollegen vom Ortschaftsrat in großen Töpfen Getränke und Rote Wurst erhitzen, hat sich schon eine Schlange gebildet. Man kennt und begrüßt sich und plaudert beim Warten. Die Vellberger Bürgermeisterin Ute Zoll reicht die vollen, heißen Becher und kassiert. Sie hat dabei immer ein freundliches Wort auf den Lippen. „Letztes Jahr habe ich auch schon geholfen, Glühwein auszuschenken. Es ist immer eine schöne Atmosphäre hier“, meint sie.

Ihre Hilfe ist willkommen: „Dieses Jahr sind wir ein bisschen knapp an Personal, da können wir die Bürgermeisterin gut gebrauchen. Deshalb gibt es auch keine gegrillte Rote, sondern im Kessel erwärmte Wurst. Das kommt genauso gut an und ist mit weniger Leuten zu bewältigen. „Und danach haben wir auch weniger zu putzen“, freut sich Binder.

Idee kommt von Annette Bayha

Initiiert hat den bei Jung und Alt beliebten Treff ihre Vorgängerin als Ortschaftsratsvorsitzende, Annette Bayha. „Ursprünglich haben wir uns immer am 24. Dezember nachmittags getroffen, aber so kurz vor der Bescherung haben viele Frauen keine Zeit. Wir wollten aber, dass alle kommen können. Deshalb haben wir inzwischen den dritten Adventssonntag ausgewählt“, erklärt Andrea Binder. Wir – das sind die Großaltdorfer Ortschaftsräte. „Der Sportverein Großaltdorf überlässt uns seinen Verkaufswagen. Den stellen sie nach dem Vellberger Christkindlesmarkt gleich bei uns auf und wir zahlen ihnen ein bisschen dafür. Alles im kleinen Rahmen und es soll auch nicht größer werden“, meint die beliebte Ortsvorsteherin. Bisher reiche es, wenn sich die Ortschaftsräte eine Stunde vor Beginn treffen, um alles herzurichten, und so soll es auch bleiben.

Junge Familien mit dem Nachwuchs im Kinderwagen oder auf dem Arm kommen genauso gern wie ältere Dorfbewohner. Dank des kurzen Wintereinbruchs haben die Kinder Spaß beim Schneemannbauen, auch wenn es nur ein Männchen wird. Aufwärmen können sie sich mit Punsch und süßen Waffeln.

„Es kommt wirklich Groß und Klein, auch wenn wir kein Programm haben“, berichtet Binder. Der Treff fördere den Zusammenhalt. „Es ist einfach gemütlich und um acht gehen alle wieder heim“, meint sie. So sehen das auch Sybille und Fritz Vielmetter: „Wir kommen immer gern. Jeder bringt seine Tasse mit, es geht ganz ungezwungen zu“, sagt die Leiterin des Großaltdorfer Kindergartens. Auch Jens Neumann genießt mit Frau und Kindern die entspannte Atmosphäre unter der großen beleuchteten Linde und die netten Gespräche. Friedrich Ziegler ist regelmäßig beim Adventstreff und freut sich über bekannte Gesichter. „Da trifft man Altdorfer, die man das ganze Jahr sonst nicht sieht“, meint er.

Hübsches Sümmchen

Meist kommt ein hübsches Sümmchen beim Verkauf der Würstchen und Getränke in die Kasse. „Die Einnahmen gehen an unser Dorf. Wir haben zum Beispiel einen Tisch für den Spielplatz in Lorenzenzimmern gekauft und die BMX-Bahn des SV Großaltdorf finanziell unterstützt. Oder der Kindergarten erhält das Geld. Es soll aber nicht gespart, sondern für etwas Sinnvolles ausgegeben werden. Wofür wir es verwenden, besprechen wir in der nächsten Ortschaftsratssitzung“, kündigt Andrea Binder an. Dieses Jahr ist es nicht ganz so gut gelaufen. „Das Wetter! Irgendwann waren die Leute nass und sind heim. Aber für die Dorfgemeinschaft ist es immer gut. Das ist die Hauptsache.“