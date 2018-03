Kunst Doppelschau würdigt Wolfgang Bier

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Um ein 1,2 Tonnen schweres Kunstwerk zu bewegen, braucht es Fingerspitzengefühl. Für Reiner Kübler, Mitarbeiter im städtischen Werkhof in Hall, kein Problem. Souverän bedient er die Steuerung des Kranarms auf der Lkw-Pritsche und bugsiert den „Sturz-Torso“, wie das 1994 entstandene Kunstwerk heißt, auf den vorgesehenen Platz im Keckenhof. Sein Kollege Uwe Günther achtet darauf, dass die mehr als drei Meter hohe Eisenplastik nirgends aneckt. Die Arbeit des Künstlers Wolfgang Bier gehört zu einer Doppelausstellung, die ab Samstag, 24. März, im Hällisch-Fränkischen Museum sowie in der Galerie am Markt beim Haller Kunstverein gezeigt wird.

Bier-Werk auf der Henkersbrücke

„Das Innen bestimmt das Außen. Wolfgang Bier (1943 – 1998) retrospektiv“: Die Doppelschau ist bis 3. Juni in Schwäbisch Hall zu sehen. Ergänzt wird sie von weiteren Werken Biers in der Stadt. Eines der markantesten ist die tonnenschwere Arbeit „Kopf offen mit Keil“ aus dem Jahr 1995, die die Werkhofmitarbeiter am höchsten Punkt der Henkersbrücke platziert haben. „Das Werk Wolfgang Biers hat so eine Kraft. Ich bin dankbar, dass das hier mitten in der Stadt sichtbar werden kann“, sagt Michael Klenk vom Kunstverein-Beirat. Gemeinsam mit HFM-Leiter Armin Panter, Wolfgang Schwarzkopf, zweiter Vorsitzender des Haller Kunstvereins, und Biers Witwe Gabi Welters kuratiert er die Retro­spektive.

Damit wird ein Bildhauer gewürdigt, der viele Jahre in Hall lebte und dessen künstlerische Spuren in der Stadt sichtbar sind. Man denke nur an den „Kopf“ aus Eisen beim Rathaus oder den Handwerkerbrunnen in der Gel­binger Gasse.

Wolfgang Bier war – wie Michael Klenk und Wolfgang Schwarzkopf – im Frühjahr 1997 Mitbegründer des Haller Kunstvereins. Die Ausstellungspremiere im darauffolgenden Jahr wurde allerdings vom Tod des Künstlers am 22. April 1998 überschattet – vor 20 Jahren also. Außerdem: „In diesem Jahr wäre Wolfgang Bier 75 Jahre alt geworden“, sagt Michael Klenk. Auch daran soll die Doppelausstellung erinnern.

Geboren wurde Bier am 2. Februar 1943 in Mährisch-Trübau (Sudetenland). Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kam seine Familie in den 50er-Jahren in die Nähe von Waiblingen. Wolfgang Bier studierte an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart, 1969 wechselte er an die Hochschule nach Berlin. Von 1974 bis 1976 leitete er dort die Metallwerkstatt. Bier entwickelte sich zu einem wichtigen Eisenplastiker. 1976 zog er nach Fichtenau, 1990 auf eine ehemalige Hofstelle im Haller Teurershof.

In der Galerie am Markt und im HFM werden nun mehr als 100 Arbeiten aus dem Nachlass gezeigt. Die Skulpturen aus Metall, Leder, Holz, Stein, Porzellan, die bearbeiteten Papierblöcke, seine Zeichnungen, Gemälde und Grafiken dokumentieren eine vielfältige Ausdrucksweise.