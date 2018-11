Handwerk Dominik von Kopp-Ostrowski ist bester deutscher Nachwuchsschornsteinfeger

Kerstin Vlcek

Oftmals wird Dominik von Kopp-Ostrowski auf der Straße angesprochen und viele wollen an seinem goldenen Knopf drehen. Das soll Glück bringen. Der 21-Jährige ist nämlich Schornsteinfeger. „Herzlichkeit kommt vor allem von älteren Leuten. Viele wollen auch ein Bild machen“, erzählt er und lächelt dabei.

Vor Kurzem hat von Kopp-Ostrowski beim Praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend mitgemacht und ist Bundessieger geworden. „Das macht mich schon ein bisschen stolz.“ Sein Interesse an diesem Handwerk wurde schon früh geweckt, schließlich sind sein Opa, sein Vater, seine Mutter und auch sein jüngerer Bruder Schornsteinfeger. Ein Familienbusiness also. „Ich war das erste Mal mit acht Jahren bei meinem Opa dabei“, erzählt er. Er hat dabei zugeschaut, wie sein Opa Ruß ausbrennt, also Rückstände, die nicht ausgekehrt werden können.

„Da schoss eine rund 1,5 Meter hohe Stichflamme aus dem Kamin“, erzählt er mit glänzenden Augen, während er seinen Kaffee am elterlichen Esstisch in Hall trinkt. Sein Gepäck steht noch im Vorzimmer, denn kurz vorher ist er erst fürs Wochenende aus Ulm gekommen. Dort besucht er derzeit die Meisterschule.

Auch wenn seine Familie als Schornsteinfeger arbeitet, hatte Dominik von Kopp-Ostrowski immer die Wahl, einen anderen Weg einzuschlagen. „Ich habe nie gesagt, du sollst das lernen“, sagt sein Vater Aron von Kopp-Ostrowski-Laidig, der kurz beim Interview vorbeischaut. „Das stimmt“, meint sein Sohn. Aber Schornsteinfeger zu sein, liege ihm. „Es fühlt sich gut an, mit Menschen in Kontakt zu sein. Es macht einfach Spaß.“

Trotz allem hat er vor, nach der Meisterschule nicht gleich als Schornsteinfeger zu arbeiten, sondern möchte studieren. Und zwar Energie- und Gebäudetechnik. Technik sei sowieso ein wichtiger Teil der Ausbildung in der Berufs- und auch in der Meisterschule für Schornsteinfeger. Bei dem Handwerk geht es nicht nur darum, Kamine von Ruß zu befreien und auszubrennen, sondern zum Beispiel auch darum, Abgaswege und Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen.

Am liebsten kehrt Dominik von Kopp-Ostrowski aber doch Schornsteine aus. Bei Wind und Wetter. „Wenn ich in der Früh auf einem Dach stehe und den Nebel im Tal sehe, dann liebe ich diesen Job einfach“, sagt er und gerät dabei fast ins Schwärmen. Nicht so toll sei es, wenn es regnet und er dann klatschnass wird und den ganzen Tag weiterarbeiten muss. „Trotzdem gibt es nichts, was ich bei meinem Job nicht so gerne mache.“ Man werde auch niemals sehen, dass er schlechte Laune habe, ist er überzeugt. „Auch unfreundliche Kunden jucken mich nicht.“

Dass Dominik von Kopp-

Ostrowski sein Handwerk versteht, zeigt sich auch in seinen Leistungen. Die dreijährige Gesellenausbildung hat er in eineinhalb Jahren absolviert. Das war unter anderem möglich, weil er sein Abitur gemacht hat und bei der Zwischenprüfung einen besseren Schnitt als 2,4 hatte. Im Februar legte er seine Gesellenprüfung mit Erfolg ab und wurde damit erster Kammersieger der Handwerkskammer Heilbronn-

Franken. Im Oktober belegte er dann beim Landesentscheid den ersten Platz und nahm dadurch am Bundesentscheid in Sankt Augustin teil, den er gewonnen hat.

Schon vom Opa ausgebrannt

Ein Erlebnis hat sich in sein Gedächtnis eingebrannt, als er einmal unterwegs zum Fegen war. Auf einem Kamintürchen stand Folgendes geschrieben: „Ausgebrannt am 10. 10. 1974 K. Laidig; W. Delz“. „Schon mein Opa und sein damaliger Meister haben in dem Haus den Kamin ausgebrannt“, erklärt er nicht ohne Stolz.

Ein bisschen anstrengend kann es da schon einmal bei Familienfeiern werden. „Da geht es dann gerne auch ums Geschäft“, erzählt er. Aber man gewöhne sich daran.

Aber warum bringen Schornsteinfeger nun eigentlich Glück? Dominik von Kopp-Ostrowski muss kurz überlegen. „Ach ja, weil früher ungereinigte Kamine oft zu Bränden führten, und wenn der Kaminfeger kam, dann brannte das Haus nicht ab und die Besitzer hatten Glück“, fasst er den historischen Ursprung des Glaubens an Schornsteinfeger als Glücksbringer zusammen.