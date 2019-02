Theater Dominik Dittrich ist musikalischer Leiter bei den Haller Freilichtspielen

Deutschland, Mexiko, Frankreich, Österreich

Dominik Dittrich, geboren am 25. Oktober 1980 in Heidelberg, ist in Lörrach aufgewachsen. Er ging später auf ein Internat in Plön, Schleswig-

Holstein und hat seinen Zivildienst in Hamburg absolviert. Mehrere Monate verbrachte er in Mexiko und in Paris. Danach ging es zum Musikstudium nach Hannover. Als Komponist und musikalischer Leiter arbeitete er unter anderem am Schauspielhaus Wien, am Berliner Ensemble sowie regelmäßig am Schauspiel Essen und am Landestheater Tübingen. Im Sommer ist er neben den Produktionen bei den Haller Freilichtspielen auch musikalischer Leiter bei „Thaddäus Troll“ am Schauspiel Stuttgart und bei der „Dreigroschenoper“ am Theater Heidelberg. Dominik Dittrich lebt in Hamburg und hat zwei Söhne im Alter von 12 und 17. kv