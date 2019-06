Auf dem Festivalgelände in Hessental geht die Party am kommenden Samstag um 13 Uhr los.

Die zweite Auflage des Dolan Beats Festivals steht kurz bevor. Es startet am Wochenende auf dem Gelände der Kantine 26. Noch gibt es Karten für das Event, schreibt der Veranstalter.

Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal eine dritte Stage, auf der sämtliche Musikrichtungen der „Harder Styles“ präsentiert werden. Fans von Hardstyle, Rawstyle, Happy Hardcore oder Frenchcore kommen hier voll auf ihre Kosten, sind die Veranstalter überzeugt.

33 Stunden Live-Musik

Das Lineup wird das bisher größte, das die Crew jemals in Schwäbisch Hall präsentiert hat. Das Festival wird um weitere Headliner erweitert. Auf der Mainstage sind dieses Jahr zum ersten Mal die „Ostblockschlampen“ zu Gast. Außerdem spielen Le Shuuk, Cuebrick, Moestwanted, Plastik Funk, Dario Rodriguez, Pretty Pink und viele mehr. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Bühne von der Hypercat-Crew gehostet. Auch auf der Techno-Stage geht die Post ab. Dort werden unter anderem Felix Kröcher, Pappenheimer und Vanessa Sukowski auftreten. Die Gäste können von 13 Uhr bis 5 Uhr mehr als 37 Musikern und Gruppen zuhören, 33 Stunden Musik genießen und auf drei Bühnen feiern. Nach dem Open Air geht es wie in den Vorjahren mit der Clubnight ab 22 Uhr im Club Kantine 26 weiter.

Aus der Hypercat-Party, die im Sommer 2015 ins Leben gerufen wurde, wurde Dolan Beats. 2018 schufen dieses die beiden Eventmanager Rainer Scholz (Kantine 26) und Moritz Biedenbach (Hypercat-Party). Ganz im Stil einer alten verlassenen Militärbasis wurde eine Cargo City aus 14 riesigen Schiffscontainern gebaut.

Info Los geht das Festival auf dem Gelände der Kantine 26 in Schwäbisch Hall-Hessental am Samstag, 15. Juni, um 13 Uhr. Tickets gibt es online auf

www.dolanbeats.de

