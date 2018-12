Adventszeit Doch keine Buden in der Innenstadt

Doch keine Buden in der Innenstadt

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Eine spontane Idee führte Ende November zu einem raschen Ratsbeschluss: Natalino Tulino vom italienischen Feinkostladen „Buongiorno Italia“ sowie Restaurant-Nachbar Uwe Rößler vom „Big Russel“ wollten in der Schwatzbühlgasse eine Weihnachtsbude aufbauen und unter anderem Glühwein ausschenken – also abseits des eigentlichen Weihnachtsmarkts. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats lobte die Idee und stimmte spontan für eine Ausnahmeregelung der Satzung. Doch nun endet die Adventszeit – eine Hütte wurde aber nie aufgebaut.

Darüber wunderte sich auch Hartmut Baumann von der Freien Wählervereinigung, der den Vorschlag in den Ausschuss eingebracht hatte. „Wenn sie es nicht schaffen, stelle ich mich selber hin und verkaufe Glühwein“, sagt er der Redaktion mit einem Augenzwinkern.

„Es war einfach zu kurzfristig“, erklärt Tulino auf Nachfrage. Das Okay kam in der Woche der Weihnachtsmarkteröffnung. Die Resonanz aus der Haller Bürgerschaft sei gewaltig gewesen. „Es war uns aber nicht möglich, in der kurzen Zeit eine Holzhütte aufzutreiben.“ Mehrere Kontakte seien angesprochen worden – ohne Erfolg. Immerhin gelte es, die städtischen Auflagen zu erfüllen. Dazu gehöre, dass ein Standmaß von drei mal zwei Metern eingehalten wird und es sich um einen ansprechenden Holzstand mit warmweißer Beleuchtung handelt.

Nicht damit gerechnet

Rößler ergänzt, dass die beiden „sehr überrascht“ waren über die schnelle Ratsentscheidung. „Gigantisch, dass die Stadt so flexibel reagiert hat.“ Für die Gastronomen war die Sache dann letztlich doch zu spontan. „So ein Projekt gehört ordentlich geplant. Es soll nichts Halbherziges werden“, meint Rößler.

Bei Natalino Tulino klingt aber auch Enttäuschung durch. „Das wäre eine tolle Sache für die Stadt gewesen. Weil dann auch in der City eine schön beleuchtete Bude gestanden wäre, es nach Glühwein und leckeren Speisen gerochen hätte.“ Freilich hätten weitere Händler mitmachen müssen, um ein vielfältiges Angebot zu schaffen. „Wir sind aber für nächstes Jahr gerüstet und hoffen, dass mehr Betreiber dazukommen.“ Sein Nachbar Uwe Rößler ergänzt, dass die Planungen für 2019 laufen. „Wir werden vermutlich selbst eine Hütte bauen.“ Jetzt sei ausreichend Zeit, um das Projekt ordentlich zu planen und umzusetzen.