Vermarktung Direkter Weg vom Bauern zum Kunden

Kupferzell. / swp

„Direktvermarktung auf neuen Wegen: Ideen, Trends, Entwicklungen“, zu diesem Thema bietet das Landwirtschaftsamt im Hohenlohekreis am 25. und 26. März eine zweitägige Fachtagung an. Die kulinarische Produktbörse am ersten Tag bietet die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre eigene Köstlichkeiten aus dem Hofladen zu präsentieren und neue Produkte und Ideen kennenzulernen. Aktuelle Themen in der Direktvermarktung werden am zweiten Tag in Vorträgen und Diskussionen vorgestellt und vertieft. Die Teilnehmer lernen, wie sie Internet und soziale Medien für die Vermarktung nutzen können. Kooperationspartner sind die Landwirtschaftsämter der Landkreise Hall, Main-Tauber, Rems-Murr sowie das Regierungspräsidium Stuttgart.

Info Die beiden Tage können unabhängig voneinander besucht werden. Am zweiten Tag wird eine Gebühr von 30 Euro erhoben. Anmeldung bis 11. März per Fax unter 0 79 40 / 1 86 09 oder per E-Mail an landwirtschaftsamt@hohenlohekreis.de..Auskünfte: Gabriele Lutz, Telefon 07 94 04 / 41 86 01.