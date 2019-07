Ein Hotel mit Wellness und viele neue Wohnungen sollen die Dinkelsbühler Innenstadt deutlich aufwerten.

Viele Jahre waren die Häuser entlang der Turmgasse Sorgenkinder der Dinkelsbühler Altstadt. Leerstände und sanierungsbedürftige Häuser prägen das kleine Gässchen, das prominent direkt vom Marktplatz aus wegführt. Einige Ideen der Stadt und privater Investoren mussten aus finanziellen und organisatorischen Gründen verworfen werden. Nun nehmen heimische Geschäftsleute 15 Millionen Euro in die Hand, heißt es aus der städtischen Pressestelle.

In stimmiger Gestaltung sollen hochwertige Wohnungen und ein Hotel in Premiumqualität entstehen. „Erstmalig gäbe es dann in der Altstadt ein Hotel mit Wellness inklusive Pool auf der überdachten Dachterrasse“, betont Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer die Besonderheit dieser Investition in der 12.000-Einwohner-Stadt, die zu einer „Aufwertung der Innenstadt vom Feinsten“ führen könnte. „Von solchen Investitionen ohne städtische Eigenmittel können andere Städte nur träumen.“

Hotel und ehemalige Gaststätte bekommen Frischzellenkur

Das Hotel Goldene Rose ist in die Jahre gekommen, der anschließende Gebäudekomplex hat viele Umbauten erfahren müssen – unter anderem als Kino – und steht seit den 2010er-Jahren leer. Der Brauereigasthof Brauner Hirsch inklusive Zimmer in der Turmgasse 3 ist seit einigen Jahren Geschichte. Die Turmgasse war nicht unbedingt die Vorzeigegasse in der Altstadt. Dinkelsbühler Geschäftsleute. haben bereits Erfahrung: Mit Gastronomie und den Hotels „Hezelhof“, „Luis“, „Luise“ und „Luisenhof“ hauchten die Geschäftsleute bereits historischen Gebäuden in der Altstadt neues Leben ein. Alle Gebäude vom Marktplatz bis zur Turmgasse 3 werden statisch und brandschutztechnisch ertüchtigt, mit Aufzügen barrierefrei umgebaut und komplett denkmalschonend saniert. Die Goldene Rose wird zum Boutique-Hotel mit Wellness-Bereich, saniert und durch das anschließende Gebäude und einen Neubau erweitert. Nach Fertigstellung sind 45 Zimmer (bisher 37) geplant.

Die ehemalige Gaststätte Brauner Hirsch wird zu Wohnungen umgebaut und im Hinterhof mit einem Erweiterungsbau ergänzt. In den zwei Gebäuden sind verschiedene Wohnungstypen vom Studio bis zu Loftwohnungen vorgesehen.

Das könnte dich auch interessieren: