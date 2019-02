Niederstetten „BusinessForum“: Digitale Mythen unter der Lupe

Niederstetten / pm

Wie gelingt es, Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen?

Wie gelingt es, Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen? Entscheider, die diese Frage beschäftigt, sollten sich das nächste BusinessForum am Donnerstag, 21. Februar, vormerken. In den Räumen der Bass GmbH in Niederstetten wird Professor Dr. Sascha Friesike auf die Rolle der Digitalisierung eingehen. Er wird häufig getroffene Annahmen hinterfragen und dabei auf digitale Mythen stoßen, die er anhand von Praxisbeispielen entlarvt. Außerdem zeigt er, dass es sich lohnt, anders zu denken.

Provokant nachgehakt

Der gelernte Wirtschaftsingenieur promovierte an der Universität St. Gallen und arbeitet heute als Professor an der Universität in Amsterdam. Gleichzeitig lernen die Gäste die Firma Bass näher kennen, die seit über 70 Jahren hochpräzise Produkte für die industrielle Gewindeherstellung entwickelt, produziert und vertreibt, und die im letzten Jahr den Zukunftspreis der Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises verliehen bekam. Die Organisatoren des BusinessForums, die Sparkasse Tauberfranken, die Wirtschaftszeitung RegioBusiness und der HR-Spezialist Bera, laden interessierte Unternehmensentscheider der regionalen Wirtschaft ab 18.30 Uhr in die Räume der Bass GmbH in Niederstetten ein. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um vorherige Anmeldung unter anmeldung@bera.eu gebeten.

Das könnte dich auch interessieren: