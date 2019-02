Heilbronn / pm

Die IHK Heilbronn-­Franken bietet am Donnerstag, 28. Februar, von 15 bis 17 Uhr in Heilbronn in der Ferdinand-Braun-­Straße 20 eine kostenfreie Informationsveranstaltung für Selbstständige im Nebenerwerb an. Angesprochen sind Gründer, die den ersten Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder sich zum Angestelltenverhältnis etwas hinzuverdienen möchten. Anmeldungen: Telefon 0 71 31 / 9 67 71 18 oder per E-Mail: marcel.gerstle@heilbronn.ihk.de.