Veranstaltung Digitale Evolution

Neckarsulm / Holger Ströbel

Bei den „Bechtle Competence Days“ am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. April, am Bechtle Platz 1 in Neckarsulm, wird das breite Spektrum aktueller IT-Lösungen vorgestellt und der Blick auf die großen Trends von morgen geworfen. Ausschließlich Experten der Bechtle-Gruppe sowie Partner aus Kundenkreis und Wissenschaft bestreiten das bislang umfassendste Programm. In gut 90 Expertenvorträgen und auf über 60 Ausstellungsständen wird die ganze Bandbreite der Digitalisierung ausgerollt. Parallel werden zahlreiche Möglichkeiten zum direkten Dialog mit den Fachleuten geboten. Mehr als 2500 Teilnehmer im letzten Jahr zeigen die Relevanz des Events. Nähere Infos gibt es auf www.bechtle.com.