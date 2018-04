Schautage Diesel-Fahrzeuge weiterhin gefragt

Schwäbisch Hall / tob

Noa (9) klammert sich mit aller Kraft auf dem Bullen. Doch das Tier sträubt sich und wirft ihn ab. Hüpfburgen, Live-Musik und eben das bei Kindern beliebte Bullenreiten sind am Wochenende bei vier Autohäusern im Haller Westen geboten. Autolöwen, Kummich, Mulfinger und Zech machen mit. Alles was Räder hat, wird herausgeputzt, mit Infotafeln versehen und auf den Hof unter die blühenden Bäume gestellt. Stellt sich die Frage, was der Kunde will? „So lange der Alte noch läuft, ist alles gut. Doch mit 270 000 Kilometern auf dem Tacho ist das Ende absehbar“, berichtet Martin Reiter (62) aus Michelfeld. Da passt es ganz gut, dass er mit Frau und Enkelkindern über die Automeile schlendert, bei der sich die vier Autohäuser präsentieren. „Ich habe noch nichts Passendes bei den Gebrauchtwagen gefunden, denn ich benötige für den Wohnwagen eine spezielle Anhängerlast.“ So gut wie sicher sei: Es wird wieder ein Diesel.

Trotz der Skandale bei den Abgaswerten und angedrohten Fahrverboten ist der Selbstzünder beliebt. „Ich verkaufe weiterhin Diesel“, berichtet Carsten Recht, Verkäufer bei Peugeot. „Es läuft sehr gut“, berichtet er über die beiden Schautage. Trotz der großen Berichterstattung über Klimaschutz und E-Mobilität: Von einem Trend zu sparsamen Kleinwagen scheint wenig zu spüren zu sein. „Es werden hauptsächlich SUVs nachgefragt“, berichtet Recht. Das sind die großen Geländelimousinen mit Allradantrieb.