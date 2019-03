Mit einem Finger wischt Lore Retter (82) über die Arbeitsplatte in der Küche. Sie ist sauber. Lore Retter dreht sich um und schaut versonnen in den Festsaal der Oberfischacher Gemeindehalle. Kurz zuvor, beim Gespräch über die mehr als 40 Jahre, in denen sie in der guten Stube des Dorfes kochte, hatte sie frisch und froh ein Bonmot, eine Geschichte nach der anderen erzählt, hat vor Freude gesprüht und gescherzt. Jetzt wirkt sie beinahe traurig. Es scheint, als würde sie bei dem Blick durch den Saal eine Vielzahl an inneren Bildern abrufen. Hochzeitsgesellschaften, die dort tafelten, Vereinsversammlungen, Dorffeste.

Wie umgedreht ist es bei Marianne Glasbrenner (67) aus Herlebach. Waren Glasbrenner zuvor noch beim Gespräch Tränen in die Augen geschossen, als sie von den Erlebnissen in der Küche erzählt hatte, dreht sie jetzt auf: „Oh, der Herd.“ Sie lacht und wirbelt durch die Küche. Berührt die Schränke, die Arbeitsplatten, setzt die Kipppfanne in Bewegung. Die Wiederbegegnung mit „ihrer Küche“ lässt sie jubeln.

Legendäre Kochkünste

So unterschiedlich die beiden Frauen ihre frühere Wirkungsstätte betreten – die Dankbarkeit über die gute Zeit, die sie dort verbracht hatten, ist die gleiche. Zwischen 1974 und Ende 2017 führten die beiden Frauen Regie in der Großküche der Gemeindehalle. Erst Lore Retter, dann, ab 1990, ging die Küchenleitung an Glasbrenner über, die bis dahin Teil des Küchenteams war. Die Kochkünste der beiden Frauen und ihre Gastlichkeit waren in der ganzen Gemeinde legendär, stellt Bürgermeister Siegfried Trittner fest, der das Treffen organisiert hatte.

Ihr „großes Maul“, wie Lore Retter erzählt, habe ihr den Job eingebracht: Kurz nach der Eröffnung der neugebauten Festhalle (siehe Info), war die Küche zu vergeben. Leichthin hatte Lore Retter dazu gemeint: „Das könnte ich auch.“ Wenige Tage später kam Ortsvorsteher Schmidt und sagte: „Lore, ich hab gehört ...“ Die Bäuerin, die als junge Frau im Mittelfischacher Löwen in Stellung war, überlegte nicht lange. Ihre beiden Mädchen waren im Grundschulalter und somit aus dem Gröbsten raus. Und Lust, die Küche zu schmeißen, hatte sie.

Kurze Zeit später besprach die damals 37-jährige Frau mit dem ersten Brautpaar, das in der Halle seine Hochzeit feiern wollte, das Mittagessen: verschiedene Klößchen in der Suppe, gemischter Braten, breite Nudeln, Salate, Gemüse, Zitronencreme. Die erste Hochzeit war am 28. September 1974. „Ich hab’ als erstes Geschirr gekauft“, erinnert sich Retter. In Künzelsau, für 120 Personen. Damals wurde noch groß gefeiert, mit vielen Gästen, mit mehrgängigen Mittagessen, Kaffeetafel, warmem Abendessen und zu guter Letzt auch noch ein Mitternachtsbuffet. Das Geschirr für die 120 Personen wurde an diesen Festtagen mehrfach gespült. „Die Liesl hat gespült. Die hat’ els Hände gehabt!“

Viele Zentner Sauerbraten

„Wir haben bodenständig gekocht“, berichtet Glasbrenner, die in den ersten Jahren als Bedienung die Gerichte und Getränke auftrug. Wie viele Zentner Sauerbraten oder „Ebira-Salat“ in den Jahrzehnten wohl zubereitet wurden, sinnieren die beiden Frauen. Denn der gesäuerte Rinderbraten und der Kartoffelsalat waren Retters Spezialität, wurde wieder und wieder bestellt. „Das Schlimmste war das Einkaufen“, erinnert sie sich. Oft brachten die Familien die eigenen Zutaten in die Großküche: Eier, Kartoffeln, Fleisch. Wenn eines der Bauernkinder Hochzeit hatte, „dann hat ein Rindle dran glauben müssen“. Die anderen Zutaten kaufte Retter in der Gemeinde. Sie brauchte dafür keinen Einkaufszettel. „Ich hab’ alles im Kopf gehabt“, sagt sie selbstbewusst. „Und wenn doch was fehlte, bist du heim und hast’s geholt“, ergänzt Marianne Glasbrenner.

„Viele hatten gedacht, dass das unsere Halle wäre“, plaudert Lore Retter aus dem Nähkästchen. „Früher war es unsere Halle“, korrigiert Annemarie Glasbrenner lachend. Wenn heute Licht in der Halle sei, müsse sie sich immer am Riemen reißen, um nicht nachzuschauen, was dort los ist. „Ja“, stimmt ihr Retter zu, ihr gehe es genauso. „Über 40 Jahre hatte ich den Hallenschlüssel bei mir im Haus hängen.“

600 Eier für die Spätzle

Große Portionen wurden in den Jahrzehnten gekocht, am Anfang alles mit Hand zubereitet. Später gab es dann Küchenmaschinen. Für die Spätzle wurden oft 500 bis 600 Eier verschafft. „In einem Zuber haben wir 60 bis 80 Eier zum Mehl aufgeschlagen und dann mit beiden Händen den Teig geschlagen.“ Ebenso beim Salat oder dem Gemüse: Von Hand putzen, schälen und schnitzeln oder reiben. „Das Team war gut“, stellt Glasbrenner fest. „Wenn’s schlimm war, haben wir Hofmanns Tropfen gebraucht“, sagt Retter mit Augenzwinkern. Auf den fragenden Blick erklärt sie: Sekt. Glasbrenner seufzt: „Was haben wir gelacht. Das war das A und O. Wir hatten nicht einmal Streit. Das war ein anderes Schaffen.“

Beide Frauen werfen sich Stichworte zu, kramen ein Geschichtchen nach dem anderen aus der Erinnerung. „Einmal, bei der Jagdgenossenschaft gab’s Hasenpfeffer. War das eine Sauerei! Das Fleisch war voller Schrotkugeln – die mussten einzeln von Hand herausgeholt werden. Die Küche sah vielleicht aus.“ Ein ­anderes Mal stellte der Wirtschaftskontroll-Dienst die Küche auf den Kopf. Einige Hochzeitsgäste waren wegen Salmonellen ins Diak gebracht worden. War die Küche nicht sauber? Ach wo: Der Parma-Schinken war’s. Den hatte die Familie, die das Fest ausgerichtet hatte, für das Buffet mitgebracht. Von da an, kauften Retter und Glasbrenner alle Zutaten ein.

Abends heim zum Melken

„Um fünf Uhr morgens“ begann das Küchenteam mit der Arbeit. „Wir haben alles frisch gemacht. Und zwischen Kaffee und Abendessen bist du heim zum Melken gegangen“, erinnert sich Glasbrenner. Dass Männer Kühe melken, sei damals nicht denkbar gewesen - eine Frauenarbeit, erklärt Lore Retter.

Es wurde oft spät, bis die letzten Gäste heimgingen. Retter: „In der Küche war immer der Abschluss. Das gehörte dazu. Dort haben sich Bar und Küche vereinigt. ,Ihr müsst ein liederliches Bett haben’, hatte ich oft gesagt.’“

„Am Anfang war’s mit Alkohol noch arg“, weiß Marianne Glasbrenner. Lore Retter fügt hinzu: „Und die Feuerwehr hat immer oft und gerne gelöscht.“ Viele Versammlungen gingen bis 4 Uhr. „Heute ist um 23 Uhr Schluss, heute fahren alle mit dem Auto. Früher auch. Aber da war es anders. Da ist man trotzdem gefahren.“ Damit die angetrunkenen Gäste etwas ausnüchterten, stellten die Frauen oft den übrigen Salat oder Spätzle sowie sechs, acht Gabeln auf den Tresen. Einmal ging Lore Retter sogar heim und holte Brot und Gsälz.

Die Letzten halfen mit, aufzuräumen. Bald bürgerte sich auch folgendes Ritual ein: Bevor abgeschlossen wurde, gingen die Frauen mit Begleitschutz durch die Halle. Denn einmal „schauten unter der Toilettentüre Füße raus“, – ein Betrunkener lag dort. „Heute ist alles anders“, weiß Glasbrenner. „Da heißt’s: Ich zahl’ mei’ Sach und geh’ heim.“

„Jeden Lappen aufschreiben“

Seit gut einem Jahr ist die große Küche verwaist. Was brachte das Aus? Eine Mischung aus vielen Faktoren war es. „Mit den Vorschriften ...“, wirft Glasbrenner einen Punkt auf den Tisch. „Da bleibt die Freude aus, wenn man jeden Putzlappen aufschreiben muss, dokumentieren muss, mit welchem man wo gewischt hat.“ Auch familiäre Änderungen spielten mit, ihre Schwester brauche ihre Unterstützung. Ob die beiden Frauen wohl mal wieder die Küche in Betrieb nehmen? Beiden leuchten die Augen. „Schwierig“ sei das, meinen sie. Wenn sie bei einem zusagen aber beim anderen nicht, gäbe das Unmut. Aber wer weiß. Vielleicht für ein Revival-Essen?