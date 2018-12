Maschinenbau Die Zuversicht ist groß

Von Heribert Lohr

Dass Crailsheim einer der wichtigsten Industriestandorte in der Region Heilbronn-Franken ist, hat viel damit zu tun, dass die Horaffen-Stadt auch einer der wichtigsten Standorte innerhalb der Voith-Gruppe ist. An dieser Stellung dürfte sich auch in näherer Zukunft wenig ändern, denn die 1050 Beschäftigten – davon 70 Auszubildende und Studenten – können zuversichtlich nach vorne blicken. Die Restrukturierungen in Crailsheim, die zuletzt auch den Abbau von Arbeitsplätzen mit sich brachten, sind abgeschlossen. Executive Vice President und CEO Industry Voith Turbo Rolf Schweizer: „Allein die hohen Ausbildungszahlen belegen, dass wir an diesen Standort glauben.“

Impulse aus dem Markt

Dass die Beschäftigtenzahlen „tendenziell wieder leicht nach oben gehen“, hat vor allem damit zu tun, dass sich die Impulse aus den angestammten Geschäftsfeldern verstärken. Wer den Standort Crailsheim betrachtet, blickt genaugenommen auf den Konzernbereich Voith Turbo, der sich im Geschäftsjahr 2017/18 „angesichts eines herausfordernden Marktumfelds gut entwickelt“ hat und zuletzt rund 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftete. Dabei konnte die Division Industry ihren fünf Jahre anhaltenden marktbedingten Umsatzrückgang stoppen. Die Division Mobility übertraf die Vorjahreswerte. In beiden Divisionen zog der Auftragseingang zuletzt weiter an. Ein Trend, der laut Rolf Schweizer anhalten dürfte: „Für das laufende Geschäftsjahr 18/19 sind wir sehr zuversichtlich.“ Crailsheim ist Teil des Voith-Turbo-Netzwerkes mit sieben deutschen und drei ausländischen Produktionsstandorten. Die enge Verbindung schafft mehr Flexibilität, steigert die Produktivität und schafft so auch die Voraussetzungen, um erfolgreich am Markt zu agieren. „Der Standort liegt voll im Plan“, bilanziert Rolf Schweizer. Was den Manager optimistisch stimmt, ist der Umstand, dass Voith Turbo in Sachen Produktneuheiten und innovative Entwicklungen „einiges im Köcher“ hat. Dass eine Reihe der Neuheiten direkt aus Crailsheim sind, erfüllt ihn zusätzlich mit besonderem Stolz. So wurde unter dem Namen „Belt Genius ERIC (Efficiency & Reliability Intelligence Control)“ das erste digitale Produkt entwickelt. Ein System, mit dem der Betrieb von Gurtförderanlagen und Fördersystemen überwacht und optimiert werden kann. Durch digitale Simulationen können Stillstände drastisch verringert, der Verschleiß gemindert und der Energieverbrauch gesenkt werden. Rolf Schweizer: „Der Belt Genius ist ein Knüller.“ Beste Marktchancen sieht der Ingenieur auch beim Mitglied der Produktfamilie im Bereich der Drehzahlregelung für Kompressoren und Pumpen: dem VECO-Drive. Dabei handelt es sich um ein Überlagerungsgetriebe, das ein mechanisches Planetengetriebe mit frequenzgeregelten Servomotoren kombiniert. Gut am Markt angenommen wird auch der neue modulare Vorecon NX. Das regelbare Planetengetriebe kommt vor allem im Öl- und Gasgeschäft zum Einsatz, kann innerhalb von sechs Monaten ausgeliefert werden und bietet den Kunden „bei höchster Zuverlässigkeit“ und „niedrigen Kosten“ eine Effizienzsteigerung von bis zu acht Prozent. In der Prototyp­phase befindet sich derzeit auch ein Drehmomentwandler für Anwendungen in der Tiefsee, der es ermöglicht, Förderanlagen künftig auf dem Meeresgrund zu installieren.

Neuer Konzernbereich

Bei der Entwicklung seines Produktportfolios profitiert Voith Turbo auch von den Fortschritten des 2016 gegründeten Konzernbereichs Digital Ventures (früher: „Digital Solutions“). Der übergreifende Geschäftsbereich ist ein wesentlicher Baustein bei der digitalen Transformation des Technologiekonzerns.

Dass der jeweilige Geschäftsbereich nun die Federführung für die Weiter­entwicklung der digitalen Geschäfte hat, ist für Rolf Schweizer nur logisch: „Wir sind nah am Markt und wissen, welche Anforderungen an uns gestellt werden.“ Kollaborative Robotik, standardisierte Produktionsabläufe, digitale Geschäftsmodelle – Rolf Schweizer ist sich sicher: „Voith Turbo und der Standort Crailsheim werden auch in Zukunft wichtige Akzente setzen.“