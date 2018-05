Netzausbau Die Standortfrage ist weiter offen

Obersontheim / Sigrid Bauer

Der Telekom wäre ein Standort für den LTE-Funkmast beim Sportplatz am liebsten, wie Bürgermeister Siegfried Trittner in der Aprilsitzung des Gemeinderats mitteilte. „Das haben wir abgelehnt, weil das zu nah an der Schule ist“, so Bürgermeister Siegfried Trittner in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Verwaltung habe den Bereich Heerberg vorgeschlagen. Damit wäre die Telekom einverstanden. „Sie hat erst ihren Messtrupp auf das Areal gesendet, um abzuklären, wo es technisch für sie gehen würde. Einen konkreten Standort gibt es noch nicht“, erklärt Trittner dieser Zeitung. Der nächste Standort in diesem Bereich hätte rund 150 Meter Abstand zur Siedlung an der Hirtensteige, der am weitesten entfernte rund 400 Meter.

Zusätzliche Gefahren befürchtet

Die Anwohner dort wehren sich gegen diese Pläne, auch Gemeinderat Harry Schwerin und sein Sohn, der erst kürzlich in Ortsrandlage gebaut hat. Harry Schwerin machte in der Sitzung deutlich, dass die Anwohner bereits durch die bestehende Starkstromleitung der Bahn belastet seien. „Die Strahlung ist nicht unerheblich“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Er habe sie von einem Fachmann messen lassen. Außerdem werde die Stromleitung derzeit noch ausgebaut. „Wenn noch ein Funkmast dazukommt, befürchten wir ein zusätzliches Gefahrenpotenzial“, sagt er. „Warum hat die Gemeindeverwaltung den Mast am Sportplatz abgelehnt? Wenn es ungefährlich wäre, wäre das ja nicht nötig“, fügt er noch an. Der Vorschlag Heerberg sei von der Gemeinde gut gemeint. „Aber bitte nicht in der Nähe von Siedlungen“, betont Schwerin.

Ein weiterer Anwohner aus Schwerins Nachbarschaft, der seinen Namen nicht öffentlich nennen will, gibt zu bedenken, dass die Anwohner ständig der Strahlung ausgesetzt seien, die Schulkinder „nur“ vier Jahre lang ein paar Stunden täglich. Damit wolle er aber nicht sagen, dass der Standort am Sportplatz geeignet sei, betont der Mann. Er habe Fachliteratur gelesen. Dort heiße es, dass die Strahlung erst bei einem Abstand von mehr als 500 Metern langsam abnehme. „Verschiedene Studien sagen, dass die Strahlung bis 250 Meter enorm hoch ist und bis 500 Meter hoch“, berichtet er. Und hofft, dass sich noch ein Standort findet, der für alle verträglich ist.

Standort hinter dem Hügel?

Gemeinderat Gerhard Schacht hat in der Sitzung vorgeschlagen, den Mast in den nordöstlichsten Bereich des von der Telekom anvisierten Areals zu verschieben. „Dann wäre der Mast circa 440 Meter von der nächsten Bebauung entfernt und würde hinter dem bewaldeten Hügel liegen“, teilte Trittner auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Ihn noch weiter hinter den früheren Häckselplatz zu rücken, wie es der Wunsch der Anwohner sei, hält Trittner für nicht realistisch. „Die Masten müssen nah beim Kunden sein. Wir haben schon jetzt Funkmasten innerhalb der Bebauung“, stellte er in der Sitzung klar. Deshalb lehne die Telekom auch das Fischachtal und das Schützenhaus Oberfischach als Standort ab. „Dort müsste der Mast nicht 30 Meter, sondern 50 Meter hoch sein“, so Trittner. Die Telekom wolle die Siedlungen von Obersontheim möglichst gut abdecken, um dort Kunden zu gewinnen. „Im Fischachtal ist es für die Telekom uninteressant“, meinte Harry Schwerin.

Da die Entscheidung nicht dringend sei, lädt Trittner für eine der nächsten Sitzungen einen Telekommitarbeiter ein. Die Gemeinderäte wollen nämlich informiert werden, ob ein Funkmast in größerem Abstand mit umso höherer Leistung strahlen muss. Denn dann brächte ein größerer Abstand zum Ort auch keine Verbesserung für die Anwohner.