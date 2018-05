Sanierung Die Stadt sucht Glockenkinder

Langenburg / Ute Schäfer

Der Langenburger Pfarrer Ulrich Hermann sammelt derzeit Spenden für den neuen Glockenstuhl seiner Kirche. Nun hat er eine besondere Idee aufgegriffen: Gegen eine Spende können Langenburger Kinder ihren Namen in dem neuen Langenburger Glockenstuhl verewigen lassen. Dazu kommt extra eine Kalligrafin in die Stadt.

Doch von Anfang an: Die Glocken in Langenburg hängen an einem Metallgerüst, das in den alten Langenburger Kirchturm eingesetzt wurde. Das Metall, das nicht mitschwingen kann, schadet den alten Glocken, weil sie jeden großen Klöppelschwung und jede leiseste Tonschwingung alleine auffangen müssen. An einer der Glocken ist sogar die Halterung eingerissen, der Absturz droht. Gefahr war im Verzug, die Glocke wurde abgestellt.

Bezug zum Kirchengebäude

Nun soll ein neuer Glockenstuhl her, aus Eichenholz, nach alter Väter Sitte, erklärt Pfarrer Ulrich Hermann. Doch das ist natürlich ziemlich teuer. 95 000 Euro muss die Kirchengemeinde stemmen, das ist ein Batzen Geld. Deshalb hat sich Pfarrer Hermann nun zu einer ungewöhnlichen Spendenaktion entschlossen, die auch die Langenburger Kinder miteinschließt. Denn wer spendet, kann den Namen eines Langenburger Kindes bis 18 Jahre auf den Glockenstuhl schreiben lassen. „Dazu verwendet die Kalligrafin ihre schönste Schrift und einen Stift, der sehr haltbar ist“, erklärt Hermann. „So bleiben die Namen der Kinder, die während der Erneuerung des Glockenstuhls in der Kirchengemeinde Langenburg leben, für unsere Nachfahren sichtbar erhalten“, so Hermann. Das soll natürlich Geld bringen, doch Hermann denkt weiter: „Es würde mich freuen, wenn die Kinder so auch einen direkten Bezug zu ihrem Kirchengebäude erhalten würden.“

Sechs statt vier Glocken

Diese Kinder sind dann die Langenburger Glockenkinder, denn bei den Renovierungsmaßnahmen geht es nicht nur um den Glockenturm. Es geht auch darum, das alte Langenburger Geläut wiederherzustellen. Das ist möglich, obwohl von den ursprünglich vier alten Langenburger Glocken nur noch zwei im Glockenstuhl hängen. Zwei gingen mit der Zeit verloren – allerdings nie ganz. Sie kommen jetzt aus Nesselbach beziehungsweise aus dem Langenburger Schloss wieder in die Kirche zurück. Die beiden neuen Glocken, die sie ersetzt hatten, bleiben ebenfalls im Turm, sodass das Langenburger Geläut zukünftig sechs Glocken haben wird. „Die Statik macht das mit“, sagt Hermann. „Für die Stadt ist das eine tolle Chance.“

Derzeit wird der alte stählerne Glockenstuhl abgebaut. Zuvor wurden die vier Glocken vorsichtig abgehängt. Sie lagern nun eine Etage tiefer im Turm. Das Schloss übrigens wird nicht glockenlos bleiben. „Hier wird eine neue Schlossglocke gegossen“, sagt Pfarrer Hermann. „Das ist sicher auch ein besonderes Ereignis.“

Info Wer ein Langenburger Glockenkind werden will, kann das beim Pfarramt direkt oder per E-Mail anmelden. Oder direkt zum Glockenkindertag am Freitag, 18. Mai, kommen, wenn die Kalligrafin von 15 bis 17 Uhr vor der Stadtkirche die Namen auf den Holzbalken des neuen Glockenturms aufträgt.