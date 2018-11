Adventszeit Die Salami zum Glühwein

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Hunderte Lichter leuchten gestern Abend über den Buden auf dem Marktplatz. Daneben drehen sich farbig beleuchtet die Flügel der großen hölzernen Weihnachtspyramide mit den lebensgroßen Figuren. Der Kleine Siedershof marschiert musizierend zwischen den rund 1000 dicht gedrängten Besuchern zu den Stufen der Großen Treppe, wo bereits 50 Alphornbläser eine imposante Formation bilden. Gemeinsam läuten sie drei Tage vor dem ersten Advent die Haller Weihnacht ein. Dreieinhalb Wochen lang dominieren von nun an 36 Stände auf dem Haller Marktplatz. Der Markt soll auf die Feiertage einstimmen.

Seit Januar geplant

„Die ersten Gäste waren schon um 14 Uhr da“, berichtet Silvia Wittmann, Leiterin der Abteilung Stadtmarketing, die kurz vor der offiziellen Eröffnung noch etwas angespannt am Rand des Marktplatzes steht. Seit Januar plane sie mit ihren Kollegen die achte Auflage des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz. „Seit September sind wir sehr gut beschäftigt, seit Oktober rudern wir.“ Noch am Mittag hätten die letzten Standbetreiber ihre Waren gerichtet. Am Ende ist Wittmann „sehr zufrieden und doch auch erleichtert“, dass alles gut geklappt hat.

Viele der Standbetreiber sind den Hallern längst bekannt. Sie bieten Glühwein, Flammlachs, Würstchen, Crêpe und Süßigkeiten. Der Markt ist dabei auch etwas internationaler geworden. Neben einem Händler aus Bethlehem sind diesmal auch welche aus Polen und Litauen dabei.

Franzose mit Barett

Neu ist in diesem Jahr der Stand mit gewürzter Salami. Ein junger Franzose mit schwarzem Barett auf dem Kopf schneidet den Kunden kleine Probierstückchen ab. Der Händler stamme aus Lyon, trage die Kopfbedeckung wegen seiner Zeit beim Militär. Er will aber weder den Namen verraten noch Hintergründe zu seinen Produkten erzählen. Esther Poser und ihrer Freundin Gudrun Höllwarth aus Hall ist das herzlich egal. Glücklich und mit jeweils drei Stangen Salami in der Tüte bummeln sie weiter.

Nebenan bereitet sich Veronika Muraschowa aus Blaufelden auf einen dreieinhalbwöchigen, intensiven Einsatz in Hall vor. In einer der Holzhütten verkauft sie Weihnachtssterne. „Ich bin bis zum Schluss hier alleine verantwortlich“, sagt die 24-Jährige, die sich extra Urlaub genommen hat, um auf dem Weihnachtsmarkt für den Hersteller zu verkaufen.

Nicht weit entfernt stehen die vier Lehrerkolleginnen Natascha Schmitt, Adelheid Balzer, Charlotte Dijkstra und Constanze Haas. Zwar sind sie erst ein paar Minuten da, die Tassen mit Glühwein und Punsch sind aber längst leer. Sie plaudern über Märkte in Nürnberg, Mannheim und Straßburg, die sie noch alle besuchen wollen. „Hall ist für mich der schönste Markt“, sagt Constanze Haas. „Nicht schlecht“, erwidert Adelheid Balzer, aber der in Straßburg sei doch besser. Klar ist für die vier aber, dass sie noch mehrmals auf den Marktplatz kommen werden. Einen Verbesserungsvorschlag haben die vier jungen Frauen: dass der Weihnachtsmarkt am Wochenende nicht nur bis 21 Uhr, sondern bis 23 Uhr geöffnet hat.

Erweiterung in die Altstadt

Oberbürgermeister Hermann-­Josef Pelgrim stellt in seiner Eröffnungsrede andere Veränderungen in Aussicht: dass sich der Markt mehr in Richtung Innenstadt entwickelt. Derzeit läuft ein Planungswettbewerb für den Haalplatz. Ideen werden laut, Teile der Altstadt in das Weihnachtskonzept einzubeziehen. Das ist aber Zukunftsmusik. Jetzt gehe es um den diesjährigen Markt – und ein paar andere Dinge, so Pelgrim: „Zusammenstehen, unterhalten, einstimmen – manchmal auch frieren und aufwärmen.“