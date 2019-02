Kirche Die Reise nähert sich dem Ende

Kirchberg / Ute Schäfer

Paul Zimmer hat im Wohnzimmer einen übergroßen Tisch stehen, einen „Brüdertisch“. Schon bei seinen Eltern trafen sich hier „die Geschwister“, die Mitglieder der Altpietistischen Gemeinschaft. Und auch jetzt ist hier noch regelmäßig „Stund‘“, also Bibelstunde. Dann wird gebetet, Bibel gelesen und die Texte ausgelegt.

Einmal im Jahr kommen Geschwister von auswärts vorbei, ein besonderes Highlight in den sogenannten „Stundenhäusern“. Derzeit sind drei junge Leute unterwegs und besuchen 33 Gruppen im Kirchberger Bezirk der Altpietistischen Gemeinschaft (wir berichteten).

Die Tradition der Brüderreise ist wahrscheinlich so alt wie die Stundenhäuser selbst, sagt Paul Zimmer, der wie seine Ehefrau Hannah aus einem solchen stammt. Die beiden haben sich bei einer der Bibelstunden kennengelernt.

Verband unterstützt nicht mehr

Hermann Stradinger bedauert, dass die zentrale Verwaltung des Altpietistischen Gemeinschaftsverbands in Stuttgart die Brüderreisen nicht mehr unterstützt. „Wir sind der letzte Bezirk, der das überhaupt noch regelmäßig macht.“

Dass Hohenlohe ein stark pietistisch geprägter Landstrich ist, war nicht immer so. In den ersten Jahrhunderten nach Aufkommen der pietistischen Idee im 17. Jahrhundert waren die Franken sogar recht immun dagegen, meint Ernst Ebinger, der um 1925 eine ausführliche Chronik der pietistischen Anfänge in Hohenlohe geschrieben hat. Demnach brachten erst die Württemberger im frühen 19. Jahrhundert den Pietismus ins damals frisch „eingemeindete“ Hohenloher Land. Im Königreich Württemberg war die Bewegung freilich schon 1743 so stark, dass sich der württembergische Landes- und damit auch kirchliche Herr genötigt sah, das Abhalten von örtlichen „Stunden“ in einem „Pietistenreskript“ zu gestatten.

Insofern verstehen sich die Altpietisten im Land bis heute als „Zusatzangebot“ zum Angebot der Kirchengemeinden vor Ort, betont Stradinger, einer der drei Vorsitzenden des Kirchberger Bezirks der Altpietistischen Gemeinschaft. Mehr noch: „Wir versuchen, auch in den Orten Angebote vorzuhalten oder einzuführen, an denen jetzt nicht mehr regelmäßig gepredigt wird.“

Auch wenn in Württemberg früh schon Pietisten unterwegs waren: Bis sie in Hohenlohe so richtig ankamen, sollte es dauern. Die erste Gemeinschaft in Hohenlohe entstand in Neustädtlein 1803 rund um den Schuhmacher Tobias Schieber. Um 1807 werden im Pfarrbericht Wildenstein erstmals vier Pietisten aufgezählt, 1840 sind es schon 40. Frühe Stundenhäuser gab es auch in Großaltdorf (1840), Steinbach bei Honhardt (1852) und Bettenfeld (1855).

Um 1850 kam Schwung in die Sache, denn dann bekam Hornberg einen neuen Lehrer, Christian Dietrich, der ein charismatischer Mann gewesen sein muss. „Es entstand so etwas wie eine Bewegung von Rotenburg bis Hall“, heißt es in der Chronik. Wobei das dem Hornberger Bürgermeister irgendwann zu viel gewesen sein muss, denn dem rührigen Lehrer wurde die Schule für Versammlungen entzogen. „Es muss ein wüstes Treiben gewesen sein“, meint der Chronist. Dietrich ließ sich versetzen. Mit seinem gleichnamigen Neffen spielte er eine wichtige Rolle bei der Gründung des Altpietistischen Gemeinschaftsverbands 1857. Onkel wie Neffe waren beide nacheinander Vorsitzende.

In Hohenlohe indes war die Saat gesät. Chronist Ebinger zählt um 1925 immerhin 119 Gemeinschaften in Hohenlohe. Heute gibt es laut Hermann Stradinger im Kirchenbezirk Kirchberg 25 Stundenhäuser. Für den Bezirk Crailsheim nennt der hauptamtliche Gemeinschaftspastor Manfred Pfänder zehn Stundenhäuser – davon eines in Satteldorf, seit 1922 ununterbrochen. In Crailsheim selbst war das Gebäude in der Grabenstraße 14 (heute „Christliche Bücherstube) das Gemeinschaftshaus, bis es 1941 aus politischen Gründen verkauft werden musste. Es blieb aber Versammlungsort bis heute.

Info Die Abschlussveranstaltung der Brüderreise ist am Sonntag, 24. Februar, 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Schrozberg beim „Jesus-Treff für alle Generationen“. Motto: „Verstehst du, was du liest?“