Garten Die Primeln warten auf den Frühling

Bühlertann / Rainer Richter

Ostern naht dieses Jahr zu früh, wenn man Armin Bahle und seinem Vater Alois zuhört. Die bunten Primeln stehen schon in voller Blüte in den Gewächshäusern der Gärtnerei Bahle in Kottspiel. Doch das Wetter will nicht so recht mittun. Jetzt warten alle erst einmal ab, bevor sie Gräber und Blumenkästen bepflanzen. Die kleinen Narzissen Tête-à-Tête waren zwar, mit Laub bedeckt, den ganzen Winter draußen. Und die Stiefmütterchen und Hornveilchen stehen im kalten Gewächshaus. „Die sind schon ein paarmal gefroren.“ Armin Bahle ist darüber froh: „Sie halten die kalten Temperaturen problemlos aus.“ Aber die meisten Kundinnen zögern trotzdem noch etwas. Und wenn es dann wieder wärmer ist, sind die Feiertage schon fast vorbei.

Zwar können sich die farbenfrohen Primeln noch länger in der geschützten Atmosphäre des beheizten Gewächshauses entfalten, aber die Fläche muss geräumt werden. Denn die Fuchsienpflänzchen, Geranien und Fleißigen Lieschen stehen schon parat. „Die müssen auseinander“, nicken die zwei Experten. Sie brauchen Abstand zum nächsten Blumentopf, um schön voll, rund und groß werden zu können. Es ist ein ständiges Pflegen und Organisieren. Die Pflanzen werden gesät, pikiert und dann noch einmal ­verpflanzt. Lauch wird jetzt ­abgeschnitten: „Damit er stockiger wird“, erläutert der Seniorchef.

Wintergäste fühlen sich wohl

Einige mediterrane Gäste wie Palmen und Zitronenbäumchen sind von Kunden zum Überwintern eingestellt. Sie fühlen sich sichtbar wohl. Der stattlichste Zitronenbaum gehört der Familie Bahle selbst. Im späten Frühjahr kommt er ins Freie. Alois Bahle pflückt eine große, leuchtend gelbe Frucht. Sie riecht säuerlich-frisch und ist natürlich nicht gespritzt.

Obwohl die Technik auch in der Gärtnerei Einzug gehalten hat, ist enorm viel Handarbeit gefragt. Die Bewässerung und die Beschattung können zwar teilweise automatisch gesteuert werden. Aber man lässt die Gewächshäuser so lange in Funktion, wie es irgend geht. Denn alles – die Energie, Gerätschaften und Fahrzeuge – wird immer teurer, nur die Ware nicht. Deshalb ist auch das älteste Gewächshaus, mit dem sein Großvater in der Kriegszeit mit dem Gemüseanbau angefangen hat, noch in Betrieb. Die Pflanzen wachsen auch da. Und Investitionsentscheidungen werden wohlerwogen, vernünftig überlegt und besprochen.

Wenn man den beiden zufrieden wirkenden Gärtnern so zuschaut, sieht alles ziemlich gemütlich aus. Doch das Geschäft ist hart. Um 4 Uhr früh werden die Schnittblumen jeden Tag für das Blumenlädle angeliefert. Die müssen dann ausgesucht und noch sorgsam hergerichtet werden, bevor sie in den Verkaufsraum von Birgit Bahle nach Bühlertann kommen.

Aber mit Pflanzen umzugehen, das hat etwas. Gärtner, sagt man, werden alt. „Willst du ein Leben lang glücklich sein, werde Gärtner“, lautet ein chinesisches Sprichwort. Alois Bahle steht mit seinen 80 Jahren immer noch zwölf Stunden am Tag am Pflanztisch oder verkauft an die Kunden, die direkt in die Gärtnerei kommen. „Wir sind natürlich immer vom Wetter abhängig“, räumt sein Sohn ein. Aber zu sehen, wie die Pflanzen blühen und gedeihen, das mache Freude. „Und wir ziehen alle Pflanzen außer den Schnittblumen selbst. Wir begleiten sie durch das Leben. Sie sind uns ans Herz gewachsen. Wir sprechen auch mit ihnen“, sagt Armin Bahle.