„Destillat-Königin“ Königin der Schnäpse in Wolpertshausen gekrönt

Königin der Schnäpse in Wolpertshausen gekrönt

Wolpertshausen / Jochen Korte

Vera Bullinger aus Rudelsdorf wird im Europasaal in Wolpertshausen zur Nachfolgerin von Anna Schleicher ernannt. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch eröffnet die Brennsaison 2018.

Der Rahmen ist der Inthronisierung angemessen: Mit einem opulenten Festmahl, zubereitet von einer örtlichen Landmetzgerei, eloquenten Gästen und einem unterhaltsamen Programm kürt der Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg seine neue Destillatkönigin.

Sie heißt Vera Bullinger, ist 22 Jahre alt und kommt direkt aus der Nachbarschaft, aus Rudelsdorf. Sie wird Nachfolgerin von Anna Schleicher, die der neuen Repräsentantin höchstselbst die Krone aufs Haupt setzt. Zwei Jahre ist Vera Bullinger jetzt als siebte Botschafterin der edlen Tropfen, die in Nord-Württemberg aus Obst, Beeren und auch Getreide meist in Kleinstbetrieben gebrannt werden, in ganz Deutschland unterwegs.

Der Verband ist fest in Hohenloher Hand. Vorsitzender ist Karl Müller aus Schönenberg, der vor etwa 130 Gästen locker durch das Programm führt. „Wir tragen dazu bei, dass es hier aussieht, wie es aussieht“, spielt er auf die vielen gut erhaltenen Streuobstwiesen und die gepflegte Kulturlandschaft an. „Die Brenner veredeln Obst und Getreide zu edlen Tropfen“, umschreibt er die Tätigkeit der Mitgliedsbetriebe.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt eine königliche Hoheit bei uns haben. Bislang ist es nur ein Prinz“, führt Bürgermeister Jürgen Silberzahn aus.

Ein Geschmackserlebnis

Landrat Gerhard Bauer stellt den Beitrag der Brenner zum Erhalt der Kulturlandschaft heraus. Aus Äpfeln, Birnen und Beeren werde ein besonders Geschmackserlebnis gewonnen. „Bei dem Winzern gibt es die Königin schon lange. Auch die Destillate verdienen eine“, so Bauer.

„Die Brenner sind eine große Familie“, weiß Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) vom Landwirtschaftsministerium des Landes. Angesichts des trockenen Sommers beschleiche sie aber ein mulmiges Gefühl. Die Bäume hätten in diesem Jahr für eine riesige Ernte gesorgt. Im kommenden Jahr könne es anders sein. Wegen der Mengen sei auch der Preis gefallen. Im Lande gebe es noch etwa neun Millionen Streuobstbäume, davon seien 70 Prozent vergreist und oft ungepflegt. Auch deswegen, weil sich das Geschäft nicht immer lohne.

Für sie ist das Brennereiwesen kein Produktionszweig wie jeder andere, es sei ein Stück Kulturgeschichte. „Sie veredeln Rohstoffe und schaffen Spezialitäten“, ruft sie den Gästen zu. Das Land werde, wo es geht, Unterstützung leisten. Das gelte gerade für das Kompetenzzentrum an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg. Auch bei den Hürden zur Anerkennung geographisch geschützter Qualitäten wolle die Landesregierung helfen. Bei der Zertifizierung Hohenloher Birnenbrände sei man auf einem guten Weg. Die Verbraucher müssten von regionalen Produkten überzeugt werden.

Der Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutschen Klein- und Obstbrenner, das Bundestagsmitglied Alois Gerig (CDU), spricht das Branntweinmonopol an, das es seit einem Jahr nicht mehr gibt. Eine staatliche Abnahmegarantie ist passé, die Brenner müssten sich am Markt bewegen. Für ihn steht fest, dass die Brenner über die Grenzen hinweg zusammenrücken müssen. „Gemeinsam sind wir stark. Unsere Produkte sind es sowieso“. Zusammen mit Friedlinde Gurr-Hirsch eröffnet er offiziell die Brennsaison 2018. „Die Aufgabe hat Spaß gemacht und ich habe viele schöne Erfahrungen gesammelt“, verabschiedet sich die scheidende Destillatkönigin Anna Schleicher. Die Zeit sei unvergesslich gewesen.

„Ich freue mich, das Amt antreten zu dürfen“, sagte die neue Königin. Im Bekanntenkreis will sie zunächst die Botschaft verbreiten, dass „die Aromen der Natur nicht gekippt, sondern genossen werden“. Sie wird mit reichlich Applaus bedacht, ebenso die scheidende Königin. Alois Gerig will Vera Bullinger gleich als Deutsche Destillatkönigin vereinnahmen. Denn bundesweit gibt es diese Institution nicht. Die Nord-Württemberger sind Vorreiter.