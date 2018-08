Stoppelackerrennen Die Mopeds laufen beim Rennen sechs Stunden lang

Wolpertshausen / Elisabeth Schweikert

Zum zehnten Mal starten am Samstag, 18. August, Mofas und Mopeds beim Wolpertshausener Stoppelackerrennen. Veranstaltet wird das Event von Falk Birkigt, seiner Frau sowie einigen Freunden. „Vor Jahren war ich beim BRT-Club in Uttenhofen, hatte dort das Rennen angeschaut. Das hat mir gefallen und ich wollte es übernehmen – allerdings mit stärkeren Motoren. Bürgermeister Jürgen Silberzahn meinte auf Nachfrage auch gleich: Das kriegen wir hin.“ Zunächst fanden die Rennen im Industriegebiet statt, jetzt am Landturm Hörlebach. „Die Söhne der Besitzer des Landturms nehmen auch an den Rennen teil“, sagt Birkigt. Bislang haben sich knapp 20 Teams angemeldet, vorwiegend aus der Region.

Bei dem Rennen müssen die Mopeds während sechs Stunden durchgehend laufen. Wer in der Zeit in seiner Klasse die meisten Runden absolviert, ist Sieger. Das Fest beginnt um 8 Uhr mit Weißwurstfrühstück sowie freiem Training und technischer Abnahme der Fahrzeuge. Der Startschuss fürs Rennen ist um 11 Uhr geplant. Um 17 Uhr ist Zieldurchfahrt, um 18.30 Uhr werden die Sieger geehrt.

www.stoppelackerrennen.de