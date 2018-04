Hannover Es kommt nicht auf die Masse an

Hannover / Jürgen Stegmaier

Das Wolpertshausener Unternehmen Romet stellt am Gemeinschaftsstand der IHK Heilbronn-Franken aus.

„Ich bin seit 1996 auf der Hannover Messe. Aber ich kann mich an keinen Montag erinnern, der so schwach frequentiert war“, sagt Wolfgang Leitlein über den Start. Doch den Erfolg seines Auftritts am Gemeinschaftsstand der IHK will er damit nicht bewertet wissen. Aus ganz wenigen Kontakten können sich ganz große Geschäfte anbahnen. Das hat Leitlein einst in der Schweiz erfahren: Sieben Visitenkarten habe er damals mit nach Wolpertshausen gebracht. Doch eine gehörte zu einem Unternehmen, das heute einer seiner größten Kunden ist. Es kommt bei der Messe nicht auf die Masse an. Nach diesem Grundsatz bewerten viele Aussteller ihren Hannover-Auftritt.

Keine Zeit für Romet hatte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut beim Besuch des Gemeinschaftsstands. Sie stürmte an Romet vorbei.