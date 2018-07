Lkw-Maut Die Mautsäule vor Uttenhofen ist in Betrieb

Rosengarten / noa

Am Mittwoch ist an der B 19 kurz vor Uttenhofen in Fahrtrichtung Gaildorf wie angekündigt eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut und in Betrieb genommen worden. „Die Säulen basieren auf einem ähnlichen Funktionsprinzip wie die Kontrollbrücken auf den Autobahnen“, erklärt Claudia Steen, Pressesprecherin des Berliner Unternehmens Toll Collect, das die Einhaltung der Lkw-Mautpflicht im Auftrag des Bundesamts für Güterverkehr überwacht. Seit dem 1. Juli wird auch auf allen Bundesstraßen die Lkw-Maut erhoben.