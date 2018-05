Kunst Die malenden Schwestern vom Klingenhof

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

„Drei Schwestern gestalten“ nennen Urda Walter-Bührle und Gotlind Roos-Bührle ihre gemeinsame Ausstellung, die sie mit Werken ihrer 2011 verstorbenen Schwester Heidrun Huber, geborene Bührle, ergänzt haben. Alle drei stammen vom Klingenhof, einem in der Nähe von Ilshofen gelegenen Anwesen.

„Alle drei haben sich der bildenden Kunst professionell verschrieben“, staunte Bürgermeister Martin Blessing, der die Künstlerinnen mit ihren Familien und Gästen begrüßte. „Für gewöhnlich grenzen sich Geschwister mit ihren Neigungen voneinander ab, um keine Konkurrenzsituation zu schaffen. Hier scheinen sich die drei jedoch beflügelt zu haben“, vermutet Blessing. Die Ausführungen des Bürgermeisters ergänzten Rolf Walter, Ehemann von Urda Walter-Bührle, und Dr. Eduard Huber, Witwer von Heidrun Huber, mit Anmerkungen zu Bildern und Stilrichtungen.

Heidrun Huber wurde 1935 geboren, studierte an der Grafischen Fachschule Stuttgart und später noch an der Akademie der Künste in Schwäbisch Hall. Sie hinterließ Porträts, Akte, Landschaften und Stillleben. Urda Walter-Bührle wurde 1937 geboren und studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Ihre Bilder entstehen ausschließlich in Ölfarbe und immer direkt vor Ort in der Natur. Ihren Stil nennt sie spätimpressionistisch.

Gotlind Roos-Bührle, Jahrgang 1943, hat die Staatsbauschule in München besucht. Sie malt und zeichnet „im postmodernen Stil“, wie sie sagt, und fertigt außerdem Scherenschnitte, Porzellanmalerei, Porträts sowie Märchenmotive.

Info Die Ausstellung ist bis zur Finissage am Sonntag, 27. Mai um 16 Uhr in der Pfarrscheuer zu sehen. Geöffnet ist jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr.