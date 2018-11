Politik Die Linke: Heidi Scharf räumt Posten

Stuttgart/Hall / Tobias Würth

„Meine Nachfolgerin Sahra Mirow aus Heidelberg haben wir über Jahre gefördert. Von mir kam nun der Vorschlag, dass ich einen Schritt zurück mache“, berichtet Heidi Scharf, die in Hall nicht nur als Linken-Politikerin, sondern auch als Gewerkschafterin der IG Metall bekannt ist. „Seit 2007 bin ich Mitglied im Landesvorstand“, blickt Scharf zurück. Die vergangenen sechs Jahre fungierte sie als Landessprecherin. Scharf war aber bereits noch länger an der Spitze der Linken im Land, nämlich bei der Vorgängerbewegung „WASG“.

„Wir haben gemeinsam einen Weg festgelegt, wie die Jüngeren nachkommen“, berichtet sie. Über Nachwuchs von unten könne sich die Partei nicht beklagen. Zu den 3650 Parteimitgliedern im Land würden immer neue, junge Menschen dazustoßen. Die würden selbstbewusst nach vorne treten und wollten mitreden.

Daher hat Die Linke in Baden-Württemberg in Stuttgart am Samstag und Sonntag eine neue und junge Landesspitze gewählt. Zum ersten Mal haben die Delegierten der Partei die „Landessprecher*innen“ direkt gewählt. Sahra Mirow aus Heidelberg erhielt 86 Prozent (147 Stimmen) und Dirk Spöri aus Freiburg 71 Prozent (121 Stimmen). Heidi Scharf wird dem Landesvorstand weiter angehören.

Als Höhepunkte ihrer Arbeit bezeichnet Scharf die Wahlkämpfe. Zwar habe es mit dem Einzug ins Landesparlament nicht geklappt. Das habe die Partei aber nicht gespalten. „Wir haben gute Mitgliederzahlen und stabile Jugendgruppen“, meint sie.

Antritt bei Kommunalwahl

Die Linke bereite sich auf den Kommunalwahlkampf vor. Die Politikerin ist sich sicher, dass eine Liste für die Kreistagswahl am 26. Mai 2019 zustande kommt. „Wir sind ja auch schon im Hohenlohekreis mit einer Person vertreten.“ Zudem wird über eine offene Liste für die Gemeinderatswahl in Hall, die zum gleichen Termin stattfindet, nachgedacht. Heute entscheide die Haller Parteiebene darüber, ob sie antritt.

Heidi Scharf betont, dass ihr nicht langweilig werde. Sie engagiert sich weiter für die IG Metall und für das „Bündnis gegen Rechts“.