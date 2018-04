Kirche Die Leibesfülle des Pfarrers in Münzen aufwiegen

Vellberg / Elisabeth Schweikert

Die Kirchengemeinde Großaltdorf erwartet zu ihrem Gemeindefest am Sonntag, 24. Juni, den Besuch einer Delegation aus der thüringischen Partner-Kirchengemeinde aus Ramsla. Auch die ehemalige thüringische Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht wird mit dabei sein. Im vergangenen Jahr war eine Delegation aus Großaltdorf in Thüringen und ließ sich von Lieberknecht, die vor ihrer Politikerkarriere als Pfarrerin tätig war, zu den Stätten führen, an denen Martin Luther gewirkt hat – jetzt folgt der Gegenbesuch. Wie Pfarrer Hans-Gerhard Hammer berichtet, Bringt die voraussichtlich sechsköpfige Delegation auch Strick- und Bastelwaren mit, die zugunsten der Renovierung der Kirche beim Gemeindefest verkauft werden sollen. Damit will Lieberknecht einen Teil der Hilfe zurückgeben, welche die Großaltdorfer in den 1980er-Jahren ihrer Partner-Kirchengemeinde in der damaligen DDR zukommen ließ.

Mit einer besonderen Aktion will Hans-Gerhard Hammer zudem Spenden für die Kirchensanierung sammeln: Beim Fest soll sein Körpergewicht mit Münzen aufgewogen werden. Dieses Geld soll dann für die Sanierung eingesetzt werden. Wie viele Kilos zusammenkommen sollen, möchte der gewichtige Mann nicht verraten.