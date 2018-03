Ehrenamt Die Lebensretter sind ihre zweite Familie

Mainhardt / Kurt Hinz

Bianka Volpp ist seit etwa vier Jahren die Jugendleiterin der DLRG-Ortsgruppe, in der sie seit 1996 gemeinsam mit ihrer Familie Mitglied ist. Angefangen hat es damit, dass sie als Kind bei der DLRG das Schwimmen gelernt hat, erzählt die junge Frau. Und weil es ihr das Element Wasser angetan hat, ist sie dabei geblieben.

Zunächst hat sie am Schwimmtraining teilgenommen. Daneben hat sie sich schon sehr bald in der Ortsgruppenjugend engagiert und zahlreiche Aufgaben übernommen. Sei es bei der Organisation und Gestaltung des alljährlich stattfindenden Zeltlagers oder Aktionen wie Schlittschuhlaufen. Auch an der Gestaltung von Ausflügen beteiligte sie sich. Durch verschiedene Lehrgänge erwarb sich die ausgebildete Rettungsschwimmerin zudem die Qualifikation, um bei der Ausbildung von Schwimmern und Rettungsschwimmern mitzuwirken.

Im Jahr 2012 ließ sich Volpp zur Teamerin für das damals neue Projekt „DLRG im Kindergarten“ ausbilden. Dieses Projekt hat zum Ziel, Kinder bereits im Vorschulalter präventiv auf die Gefahren am, im und auf dem Wasser vorzubereiten. Eine Aufgabe, die ihr besonders viel Freude gemacht hat, auch weil die Kinder mit viel Eifer bei der Sache waren.

Diese Aufgabe musste Volpp leider aufgeben, da sie sich berufsbegleitend zur staatlich geprüften Technikerin im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik weiterbildet. Dennoch engagiert sie sich, so gut es ihre knappe Zeit zulässt, weiterhin. Seit 2013 ist sie Jugendleiterin. Auf diese Aufgabe hat sich Volpp durch die Teilnahme an einem Jugendleiterlehrgang bei der DLRG vorbereitet.

Warum sie sich dermaßen engagiert, darauf gibt die sympathische junge Frau eine klare Antwort: Sie ist mit der DLRG aufgewachsen, die Erlebnisse und Erfahrungen dort haben sie als Mensch stark geprägt. Sie findet, dass ein Verein wie die DLRG bestens dazu geeignet ist, die Sozialkompetenz zu fördern. Die Gemeinschaft mache es möglich, vieles zu erreichen. Ihrer Meinung nach trägt die Mitarbeit in einem Verein zur Entwicklung der Persönlichkeit und letztendlich der Gesellschaft bei. Es ist Volpp ein Anliegen, diese positiven Erfahrungen weiterzugeben. Besonders schätzt sie, dass es in der DLRG keinen Leistungsdruck gibt und dass Spaß sowie das gesellige Miteinander einen hohen Stellenwert haben.

Ein großes Herz für Kinder

Durch ihre Aufgabe hat Volpp besonders viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Dabei ist es ihr sehr wichtig, dass die Kinder Vertrauen in sie haben. Dass diese wissen, es ist jemand da, an den sie sich wenden können. Auch wenn die Arbeit in der DLRG einen großen Platz in ihrem Leben einnimmt – sie bezeichnet die DLRG als zweite Familie –, gibt es doch noch ein paar andere Dinge, die sie gerne macht. Dazu gehören Tanzen, Kreativität, Lesen und Klavierspielen. Volpp bezeichnet sich als sehr unternehmungslustig und hat sich vorgenommen, vieles von der Welt zu sehen. Sie ist auch gerne unter Menschen. Der respektvolle Umgang mit den Menschen ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Ihre Kameraden innerhalb der Ortsgruppe bescheinigen Volpp ein großes Herz. Das bekommen besonders die Kinder zu spüren, mit denen sie zu tun hat. Wenn hier und da mal Trost erforderlich ist – Bianka ist da. Darüber hinaus setzt sie sich auch für andere stark ein. Da kann es sein, dass sie dabei schon mal etwas impulsiv wird. Neben ihrer Arbeit als Jugendleiterin möchte sie, nach Beendigung ihrer Weiterbildung, im Bereich der Ausbildung aktiver werden.