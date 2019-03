Finanzen Die Lage verbessert sich weiter

Langenburg / Guido Seyerle

Sozusagen zum Aufwärmen vor den Haushaltsberatungen stellte Bürgermeister Wolfgang Class den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Wasserwerk Langenburg vor. Dort ist eine Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Der Jahresverbrauch beträgt 122 000 Kubikmeter Wasser. Im Plan steht ein Jahresverlust von 733 Euro. Sollten alle Investitionsmaßnahmen aus dem Vermögensplan umgesetzt werden, dann wäre eine Kreditaufnahme von 202 129 Euro notwendig. Der Wirtschaftsplan wurde einstimmig beschlossen.

Danach wurde der knapp 150 Seiten umfassende Haushaltsplan für das Jahr 2019 in den wichtigsten Punkten nochmals von Bürgermeister Class und Kämmerer Markus Zenkert erläutert. Beide betrachteten den Haushalt 2019 als historisch – nicht aufgrund der Zahlen. Denn 2020 wird auf den doppischen Haushaltsplan umgestellt. „Wir werden sehen, wie sich das auf die Zahlen auswirken wird“, meinte Zenkert.

Ansätze überarbeitet

Nach der letzten Gemeinderatssitzung waren die Ansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt noch einmal überarbeitet worden. Die geplante Zuführung reduziert sich von 569 000 Euro auf 519 938 Euro. Gleichzeitig geht die geplante Darlehensaufnahme von 488 000 Euro auf 336 640 Euro zurück. Das hat vor allem drei Gründe: Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde reduziert. Außerdem wurde die Förderung bei der Sanierung der Gartenstraße auf 80 Prozent angepasst und der Planansatz für sonstige Maßnahmen im Sanierungsgebiet Südliche Vorstadt II gesenkt. Zwischen 2020 und 2022 sinken die Zuführungsraten vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 638 000 Euro auf 332 000 Euro. Kreditaufnahmen sind in dieser Zeit keine geplant.

Der Haushaltsplan wird festgesetzt auf 9 132 562 Euro. Auf den Vermögenshaushalt entfallen 5 905 984 Euro, entsprechend 3 226 578 Euro auf den Vermögenshaushalt. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betragen 336 640 Euro. „Die kommen aber nur zum Tragen, wenn alle Projekte umgesetzt werden“, erklärte Bürgermeister Class.

Auf einige Punkte wurde gesondert eingegangen, zum Beispiel auf den sich um rund 8000 Euro erhöhenden Zuschuss für das Freibad (insgesamt 85 114 Euro). Bei den Gemeindestraßen ist wie 2018 ein Zuschuss in Höhe von rund 60 000 Euro notwendig. 2017 betrug er gut 83 000 Euro. „Das lag noch am Unwetter des Jahres 2016“, erklärte Zenkert. In der Abwasserbeseitigung ergibt sich eine Erhöhung des Zuschusses von 16 123 Euro auf 49 241 Euro. Das liege an den erhöhten Kosten für die Klärschlammbeseitigung, so Zenkert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf drei Millionen Euro festgesetzt. Deshalb ist seitens der Rechtsaufsichtsbehörde eine Genehmigung notwendig.

Aber so langsam bessert sich die Haushaltslage in Langenburg. „Die Schlüsselzuweisungen werden mittelfristig zurückgehen“, kündigte Class an. Zudem entwickelt sich die Gewerbesteuer etwas besser als geplant, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in der 1852-Einwohner-Stadt entwickelt sich weiter steigend.

Hebesätze bleiben vorerst

Gemeinderat Johann Pollanka fragte deshalb, ob die verhältnismäßig hohen Hebesätze nicht reduziert werden könnten. „2019 fließen noch hohe Zuschüsse vom Land, deshalb können wir zum Beispiel die Grundsteuer nicht senken“, antwortete der Bürgermeister. „Aber das Ziel soll sein, dass die Hebesätze nicht mehr so hoch sind. Aktuell ist es noch nicht an der Zeit.“ Der Gemeinderat genehmigte die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2019. Einzig Gemeinderat Pollanka enthielt sich.