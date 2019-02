Fastnacht Die junge Generation übernimmt

Bühlertann / Michaela Christ

Soldaten sorgen für Ordnung außerhalb der Landesgrenzen. Polizisten gewährleisten die öffentliche Ordnung innerhalb der Staatsgrenzen. Narrenpolizisten hingegen sorgen für Unordnung.

Die neunköpfige Napo-Gang aus Bühlertann feiert beim Narrenbaumstellen Mitte Januar auf dem Kirchplatz ausgelassen. Manches Mädchen wirft verstohlen einen zweiten Blick auf die jungen Männer, die ungewöhnlich flott daherkommen im dunklen Uniformrock mit dunkler Hose, weißem Hemd und roter Krawatte. Auf dem Kopf sitzt eine weiße Schildmütze, die weiße Standartenkoppel verleiht nostalgische Würde und betont die durchtrainierten Körper der jungen Männer: Jakob Schirle ist mit 16 Jahren der jüngste, Michael Stegmaier mit 24 Jahren der älteste Narrenpolizist.

Die Feuerwehr als Basis

Vor fast vierzig Jahren formierte sich in Bühlertann nach Ellwanger Vorbild die erste Narrenmilitärpolizei. So hieß sie damals. Und das zu Recht, wenn man bedenkt, dass die Geburtshilfe landesübergreifend aus dem benachbarten Ostalbkreis kam. Die Männer wurden ausschließlich aus der Feuerwehr rekrutiert. Das ist bis heute so. Mit zehn Jahren dürfen die jungen Burschen in die Jugendfeuerwehr und können, so wahr sie närrisch sind, auch gleichzeitig der Narrenpolizei beitreten.

Das ist Stefan Werkmanns Werdegang. 2012 trat der damals Zehnjährige der Feuerwehr und gleichzeitig der Narrenpolizei bei. Sein Vater, der damalige Jugendwart Herbert Werkmann, war ihm Vorbild und Lehrmeister. „Feuerwehr – das war Abenteuer pur. Papas Geschichten aus seinem Dienst waren die spannendsten Gutenachtgeschichten, die man sich vorstellen kann“, erinnert sich der Industriemechaniker in Ausbildung. Voller Technik, wenn ein neues Feuerwehrauto gekauft wurde. Menschlich, wenn der Vater bei einem Brand Leben retten konnte. Vor allem aber zwischenmenschlich, „die Söhne seiner Kameraden sind heute meine Kameraden“, sagt der Siebzehnjährige. Was unterscheidet einen Freund vom Kameraden? Die Jungen überlegen. „Es ist das intensivere Wort“, erklärt Maschinenbaustudent Lukas Schmieg (22) als Erster. Er beschreibt einen Feuerwehreinsatz bei einem Verkehrsunfall. „Mit solchen Situationen muss eine Freundschaft unter normalen Umständen nicht umgehen können. Für Kameraden im Einsatz bedeutet es jedoch Normalzustand.“

Neue Anlage im Auto

Nicht jedoch in der fünften Jahreszeit. Im Kostüm der Narrenpolizei rückt der Spaß vor den Ernst. Und den scheinen die jungen Männer gepachtet zu haben. Erste Tätigkeit, nachdem sich die alte Garde zurückzog, war, in das Napo-Auto eine wattstarke Mu­sik­anlage einzubauen. „Geiler Sound. Die Zuschauer werden am Sonntag nicht stehen bleiben, sondern mit uns mitgehen wollen“, träumt Sebastian Stöcker (21) bereits vom Umzug. Auch im Gruppengefüge sorgte die neue Generation für frischen Wind. „Wir haben keinen General gewählt, sondern sind eine neunköpfige Demokratie“, weiß Florian Boy (17). Und auch die stolzgeschwellte Ordensbrust ist nicht ihr Ding. „Uns reicht an Auszeichnung der FKB-Orden, den wir für unsere Showeinlage bei der Prunksitzung bekommen haben“, verrät Magnus Hilsenbeck (20) stolz.

Demokratisch haben sie im Vorfeld abgestimmt, wann und wo sie die Bühlertanner Fastnacht außerhalb der Faschingshochburg repräsentieren wollen: auf den Umzügen in Waldhausen, Ellenberg und Ellwangen sowie bei zwei Prunksitzungen auf der Ostalb. Das Hauptaugenmerk aber liege auf der Fastnacht vor der eigenen Haustür: Beim Faschingsauftakt gilt es, die Straße abzusichern, während der Narrenbaum gestellt wird. Die Showeinlage „Krumm- und Schiefbau“ bei den drei Prunksitzungen war jedesmal anders, weil die Jugend frech mit dem Publikum kommunizierte und dann improvisiert spontan weiterspielte.

Eingespieltes Team

Zu ihren Aufgaben gehört das Aufstuhlen beim Kinderfasching. Und die Amtsenthebung des Schultes nach dem Gottesdienst für die Narren am Sonntag sowie das Anführen des großen Fastnachtsumzuges am Nachmittag. „Dieses Jahr schon um halb zwei, da müssen wir auf Zack sein, das haben viele Dauergäste sicherlich nicht auf dem Schirm“, sagt Franziskus Klupp (21) und zieht scharf die Luft zwischen die Zähne ein.

Doch das ist alles kein Problem. Dank Feuerwehr-Hintergrund ist die Narrenpolizei ein eingespieltes Team, das auch in Notsituationen Rat weiß. „Wenn wir ernst bleiben, glauben die Zuschauer, wir sind echt und hören auf das, was wir sagen. In Waldhausen wollte ein Narr bei mir Anzeige erstatten, weil sein Handy geklaut wurde“, verrät Jonas Klein (17).