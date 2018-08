Apropos Die Idylle wankt

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Bei den heimischen Handwerksmetzgern kann man guten Gewissens einkaufen – das sagte einst ein Veterinär aus dem Bekanntenkreis. Dieses Bild ist möglicherweise überholt. Rudolf Bühler, meinungsstarker und unerschrockener Chef der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, sprach bei der Hauptversammlung der BESH von einzelnen Händlern, die mit regionalen Produkten werben, auf den Höfen aber Vierzigtonner gesichtet werden, die Fleisch aus fernen Billigschlachtereien anliefern. Auch wenn diesem Vorwurf noch der Nachweis fehlt, ist er ernst zu nehmen. Wir wollen wissen, was wir kaufen und essen. Und nicht für jeden ist der Preis das letzte Argument.

Die Gewerkschaft klagt, dass viele Berufseinsteiger befristete Arbeitsverträge bekommen. Tatsächlich wird die Möglichkeit strapaziert. Für die persönliche Lebensplanung taugt eine befristete Anstellung nichts. Um einen neuen Mitarbeiter kennenzulernen, sollte einem Unternehmen die Probezeit reichen. Mittelständler im Haller Raum sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie auf bewährte und erfahrene Mitarbeiter setzen können, die eine hohe Identifikation zu Unternehmen und Produkten haben. Wer aber in einer Kultur der Befristung in sein Berufsleben startet, kann sich daran gewöhnen, schnell mal anderswo anzuheuern.