Natur Die heimlichen Baumfäller

© Foto: Der Biber ist am Lanzenbach heimisch geworden. Doch so einfach, wie sein ausgestopfter Kollege, machen es die lebenden Nager den Besuchern nicht. Sie sind scheu und bleiben in ihren Verstecken. Foto: Johanna Horlacher

Vellberg-Frankenhardt / Johanna Horlacher

Im Wald und im Wiesental des Lanzenbaches, zwischen den Gemarkungen Vellberg-Lorenzenzimmern und Frankenhardt, fühlt man sich ein klein wenig in die Wildnis von Kanada versetzt. Angenagte und umgestürzte Bäume, zu Dämmen aufgeschichtete Äste stauen das Wasser und fluten Wald und Wiesen. Die rund 25 Interessierten, die zum Rundgang gekommen waren, staunten nicht schlecht, als sie in sahen, wie aktiv der oder die Biber rund um Pfaffenweiher und Lanzenbach sind. Gesehen wurden die scheuen Nager bisher kaum, aber sie hinterlassen eindeutige Spuren.

Information und Aussprache wünscht sich Jagdpächter Gerhard Kober aus Lorenzenzimmern, der im Namen der Forstbetriebsgemeinschaft Vellberg-­Großaltdorf alle Beteiligten an den „Tisch der Familie Biber“ eingeladen hatte. Nur der Hauptakteur ließ sich nicht blicken. André Hohmann vom Bau- und Umweltamt des Landratsamtes sowie Biber-Beauftragte der Unteren Naturschutzbehörde, Waldbesitzer, Landwirte, Förster und Jagdpächter tauschten sich im offenen Gespräch aus. Dass es hierbei um unterschiedliche Interessen geht, wurde schnell deutlich.

Naturnahe Gewässer

Einerseits wird der Biber als Landschaftsgestalter und Wasserbauer gelobt, der für Vögel, Amphibien und Insekten wertvolle Biotope schafft. Dort wo kanalisierte und begradigte Gewässer verlaufen und mit viel Aufwand renaturiert werden, helfe der Biber Gewässer und Auen wieder naturnäher zu gestalten, sind sich Naturschützer einig.

Andererseits sind Landwirte und Waldbauern ganz und gar nicht erfreut, wenn ihre Grundstücke unter Wasser stehen und zahlreiche Bäume vom Biber gefällt werden. Die Bearbeitung mit Maschinen wird teilweise unmöglich, da der Boden unterirdisch ausgehöhlt ist und einbrechen kann. Somit ist an Ertrag kaum mehr zu denken. Landwirt Hermann Pflanz aus Großaltdorf bezeichnet es als „eine schleichende Enteignung, wenn man in Gewässernähe eine Wiese oder einen Wald hat“.

Keine natürlichen Feinde

Der Biberberater für die Region Frankenhardt, Heinrich Lang, erläutert viel Wissenswertes um den einst nahezu ausgerotteten Nager und lobt dabei das Land Bayern, wo es einen Ausgleichsfonds gebe. So einen Fonds gibt es bisher in Baden-Württemberg nicht, deshalb fühlen sich hiesige Waldbesitzer und Landwirte im Stich gelassen. Dass nach Lösungen gesucht werden müsse, die betroffenen Grundstückseigentümer zu entschädigen, ist allen klar. Drahthosen für Bäume und Befestigungsmatten, die an den Uferrändern angebracht werden können, bieten nur bedingt Schutz. Die Experten erklären, dass der Biber keinen natürlichen Feind mehr habe, außer dem Wolf – was zu allgemeinem Gelächter führt. Denn der hat auch Freund und Feind.

Um einer unkontrollierten Vermehrung vorzubeugen, regt Jagdpächter Roland Frank aus Großaltdorf an, den Biber in das Wildtiermanagementgesetz aufzunehmen, was gegebenenfalls einzelne Abschüsse ermöglichen würde.

Der europäische Biber lebte früher flächendeckend in ganz Europa bis er nahezu vollständig, bis auf wenige kleine Populationen ausgerottet wurde. Sein extrem dichter Pelz, die Tatsache, dass er durch die katholische Kirche als „Fisch“ erklärt wurde und somit auch in der Fastenzeit gegessen werden konnte, als auch eine Analdrüse mit dem sogenannten Bibergeil, dem heilende und aphrodisierende Wirkungen nachgesagt wurde, führten zu der Ausrottung.

Dies will heute niemand mehr. Dennoch blieben beim Vororttermin viele Fragen offen. Alle Beteiligten sind zum Dialog bereit. André Hohmann vom Landratsamt will zusammen mit den Biberberatern Hilfen anbieten. Unterdessen zieht der schlaue Nager seine Bahnen weiter – hin im Pfaffenweiher, fällt geschickt und ganz heimlich den nächsten Baum. Bei Gefahr klatscht er mit seiner breiten Schwanzflosse aufs Wasser und taucht ab.