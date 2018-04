Hannover Messe Die große Show beginnt

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Die Hannover Messe ist keine Ordermesse. Wenn es Abschlüsse gibt, dann sind diese meist im Vorfeld abgesprochen worden. Wichtig sei das Nachmessegeschäft, machte Dr. Helmut Kessler deutlich.

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken hat erhebliche Messeerfahrung. Bereits zum 27. Mal begleitet er die regionalen Unternehmen in Hannover. Kessler weiß auch, dass die Stände der kleinen Unternehmen oft nicht so hoch frequentiert sind, wie es angesichts der mindestens 200 000 erwarteten Besucher den Anschein haben könnte. Oft halte sich der Besuch am einzelnen Stand in Grenzen. Aber es komme nicht unbedingt auf die Anzahl der Kontakte an. „Viele Unternehmen sagen mir: Wenn ich zwei oder drei gute Kontakte habe, dann lohnt sich das für mich“, macht Helmut Kessler deutlich.

Idee in der Krise entwickelt

Erneut ist die IHK mit einem rund 20 mal 35 Meter großen Stand in Halle 4 vertreten, an dem auch zwölf Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen präsentieren. Dazu gehören BTE Biegetechnik und Romet, beide aus Ilshofen, sowie die Roland Deeg GmbH aus Kirchberg.

Helmut Kessler erinnerte bei einer Vorbesprechung am Donnerstagabend in Heilbronn daran, dass die Wirtschaftsförderung der IHK auf eine Krise Mitte der Siebziger Jahre zurückgeht. Damals stand der Audi-Standort in Neckarsulm auf der Kippe. Zu der Zeit sei auch Idee entstanden, die Wirtschaft der Region bei der weltgrößten Industrieschau zu präsentieren. In den zurückliegenden Jahren habe sich der IHK-Stand in Hannover zu einer Informationsdrehscheibe und einer Kommunikationsplattform entwickelt.

Lediglich 6 von 79 deutschen Industrie- und Handelskammern sind in Hannover mit eigenen Ständen vertreten. Neben Heilbronn-Franken sind dies die Kammern Potsdam, Ulm, Chemnitz, Hannover und Cottbus.

In Hannover besonders stark vertreten seien Unternehmen aus Baden-Württemberg. Die Betriebe aus dem Südwesten beanspruchten rund ein Zehntel der Ausstellungsfläche.