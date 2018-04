Anfänge Die feucht-fröhliche Geburtsstunde

Vellberg / Johanna Horlacher

In zwei Zeitzonen geboren zu sein, nämlich im Eisenbahnwagon der Transibirischen Eisenbahn vom 31. März in den 1. April hinein – das behauptete Dr. Basil von Leydenius von sich. Er konnte diese Behauptung glaubhaft versichern und dennoch stand die Frage im Raum: Kann das wahr sein? Zutrauen konnte man ihm das auf jeden Fall, denn um seine Person rankten sich allerhand Geschichten. Er war als zugezogener Vellberger eine schillernde Persönlichkeit. Seine Ehefrau, Dr. med. Christel von Leydenius, eröffnete in den 60er-Jahren ihre Praxis im Vellberger Städtle. Im Hause Leydenius wurde in einer feucht-fröhlichen Geburtstagsrunde mit honorigen Bürgern – in der Nacht zum 1. April 1968 – beschlossen, das Fest der „reduzierten Wahrheit“ abzuhalten. Das war auch die Geburtsstunde des Kulturkreises Vellberg.

Ideengeber Dr. Basil von Leydenius war der erste Vorsitzende und hatte dieses Amt bis 1983 inne. Der Verein wurde eng mit dem rund 30-mal veranstaltetem Lügenbeutelfest verknüpft. Das hat ihm in seinen 50 Jahren Mitglieder, Freunde und Förderer gebracht, aber auch Kritiker, die den Kulturkreis stets mit „dene Lügebeutel“ verglichen. „Heute wissen viele nicht mehr, dass mit den ‚Lügenbeuteln’ alles mal anfing“, so die Vorsitzende des Kulturkreises, Maria Skrodsky. Denn seit einigen Jahren werde dieses originelle und legendäre Fest nicht mehr abgehalten und der Kulturkreis konzentriere sich auf andere Aktivitäten, so Skrodsky.

Dass Vellberg von Ende der 60er- bis hinein in die 90er-Jahre weit über die Landesgrenzen von Baden-Württemberg hinaus bekannt wurde, darf sich der Kulturkreis auf seine Fahnen schreiben. Denn es gelang Dr. von Leydenius und seinen damaligen Mitstreitern, dass Presse, Funk und Fernsehen auf das Lügenbeutelfest aufmerksam wurden. Leydenius, der über ein gutes Netzwerk verfügte – auch als Vorsitzender der Russischen Emigranten in Deutschland – scheute sich nicht, Ministerpräsidenten, Minister, Diplomaten und bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nach Vellberg einzuladen. Am 1. April durfte ganz offiziell gelogen werden bis sich „die Balken biegen“.

Fliegende Jagdjunde

Neben den berühmten Persönlichkeiten fand auch der ganz normale „kleine Schwindler“ seine Plattform. So wurde von fliegenden Jagdhunden, überdimensionalen Fischen, Wolpertingern oder dem eher im schwäbischen bekannten Elmendritschle berichtet. Ja, sogar ein Millionen Jahre alter paläontologischer Fund wurde unterhalb der Vellberger Stadtmauer ausgegraben. Bitte aber jetzt nicht glauben, dass der „Weltsensationsfund“ der Urschildkröte Pappochelys im Steinbruch Schumann in Vellberg-Eschenau irgend etwas mit Lüge zu tun hat.