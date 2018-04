Energie Die Dänen dienen als Vorbild

Wolpertshausen / SWP

Rund 100 Teilnehmer sind der Einladung zum zweiten Fachkongress Nahwärme gefolgt. Die vier Landräte Gerhard Bauer (Landkreis Hall), Detlef Piepenburg (Landkreis Heilbronn), Dr. Matthias Neth (Hohenlohekreis) und Reinhard Frank (Main-Tauber-Kreis) hatten ins Energiezentrum Wolpertshausen eingeladen. Die vier Landkreise kooperieren bei einem Förderprogramm des Umweltministeriums, schreibt das Haller Landratsamt. Das Ziel ist der Aufbau von Nahwärmenetzen.

„Die große Resonanz unter kommunalen Entscheidungsträgern, Energieversorgern, Akteuren und interessierten Bürgern zeigt, dass das Thema erneuerbare Wärmeenergie in den Köpfen angekommen ist“, so Landrat Gerhard Bauer. Einen Einblick aus dem Ausland lieferte Patrizia Renoth von der Energieagentur Dänemark. Ihr Land gilt als Vorreiter der Wärmenetztechnik. In Dänemark werden bereits heute über 60 Prozent der Bevölkerung mittels Nah- und Fernwärmenetzen mit Wärme für Wasser und Beheizung versorgt. Eine Kooperation baden-württembergischer Stellen mit den dänischen Experten soll in Zukunft für Wissens- und Technikaustausch sorgen.

Besuch bei Firma Gronbach

„Der zweite Fachkongress Nahwärme lieferte einmal mehr überzeugende Argumente für den Einsatz von erneuerbarer Wärmetechnologie in Verbindung mit großen und kleinen Wärmenetzen“, so das Haller Landratsamt. Die Notwendigkeit der Umstellung sei unbestritten. Immer mehr Städte und Gemeinden würden sich deshalb mit dem Gedanken, in eine eigene, zukunftssichere, kommunale Energieversorgung einzusteigen, befassen.

Die Demonstration, wie dies in einem Teilbereich von Wolpertshausen gelungen ist, stand am Ende der Veranstaltung auf dem Programm. Gottfried Gronbach, Geschäftsführer der Firma Ökoprojekte Gronbach, stellte in einer abschließenden Kurzexkursion die bestehende Heizzentrale einschließlich Wärmenetz vor, das derzeit 60 Anschlussnehmer versorgt. Nach der zurzeit laufenden Planung soll es im kommenden Jahr umfänglich erweitert werden.