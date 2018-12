Kinderchor Die Botschaft des Messias in adventlicher Zeit

Schwäbisch Hall / Ralf Snurawa

Für den Haller Kantor Kurt Enßle geht es in der Adventszeit um die Sehnsucht nach Stille, Sinn und Erfüllung. Man solle Raum schaffen für die Ankunft Jesu in seinem Herzen und an die denken, die einsam, arm, krank und ohne Hoffnung sind, bekundete Enßle kurz vor dem finalen Gemeindegesang „Macht hoch die Tür, die Tor’ macht weit“. „Lass auch uns dein Licht erkennen“, schloss er mit Bezug zur Blindenheilung des Bartimäus.

Denn darum geht es ganz profan in der biblischen Geschichte: Jesus kommt nach Jericho, wird dort empfangen und trifft auf den blinden Bartimäus. Der spricht ihn als „Sohn Davids“, also als Messias an. Und Jesus erfüllt dem Blinden seinen Wunsch, wieder sehen zu können, weil sein Glaube ihn gerettet habe.

Verknüpft sei die Handlung in Enßles „Adventsgeschichte“ mit „Gedanken zur ursprünglichen Bedeutung der Adventszeit … und mit Überlegungen, worauf es im Leben eigentlich ankommen könnte“, heißt es im Programm. Man könnte es als indirekte Kritik an der Feierwütigkeit und dem Kaufrausch in der Zeit vor Weihnachten verstehen und als Hinweis darauf, dass es in erster Linie um das Mitmenschliche gehe. Die Kinder und Jugendlichen des Kinderchors, der Großen Kurrende und der Jugendkantorei St. Michael waren jedenfalls Feuer und Flamme für das Kindersingspiel des Kantors.

Nach der jazzig-luftigen instrumentalen Einleitung, die Stephanie Reinhardt auf der Flöte und Ursl Belz-Enßle mit Fender-Rhodes-Klängen auf dem E-Piano gestalteten, klang ein hingebungsvoll gesungenes „Meine Seele“ vom Chor herüber, ehe das „Festkomitee“ von Jericho für die Ankunft Jesu zusammentrat.

Der Zeremonienmeister (Benjamin Bergmann) hatte Großes vor, wie auch der Kapellmeister (Dorina Mugler), der zunächst das zu Beginn des Konzerts gesungene Gemeindelied „Wie soll ich dich empfangen“ auf der Blockflöte nachspielte. Beide hatten einen „Hosianna“-Chor, der sogleich feierlich und freudig angestimmt wurde, im Sinn. Der Chor wurde von Michael Staudenmaier auf der Trompete und Roland Herter-Flöß auf der Posaune begleitet.

Dass in die Welt des Reichen (Nasim Leidig) und des Frommen (Tibu Deepshika) kein Bettler passt, das wurde Bartimäus (Heinrich Bühler), der Jesus auch empfangen will, schnell klargemacht. Entschieden und hart klang ihm ein „Bartimäus, fort mit dir“ entgegen. Der Bettler mache „ja alles schmutzig“. Doch genau auf ihn geht Jesus (Ida Oestreich) dann zu und ignoriert den festlichen Empfang. Zum Schluss gibt es neben dem ratlos und empört zurückbleibenden Festkomitee einen überschäumenden „Gloria“-­Kanon und viel Beifall von den Zuhörern.