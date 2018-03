Michelbach Die Baukräne im Michelbacher Taubental fehlen noch

Michelbach / Elisabeth Schweikert

„Noch in diesem Jahr sollen 20 bis 25 Wohnhäuser im Michelbacher Baugebiet Taubental erstellt werden“, ist Bürgermeister Werner Dörr zuversichtlich. Drei Bauplätze sind noch nicht verkauft – diese sind für potenzielle Michelbacher Bauwillige reserviert. Das hatte der Gemeinderat beschlossen. Das erste Wohnhaus in dem Gebiet unterhalb des Schulzentrums ist bereits im Rohbau erstellt und auch Hofmannhaus hat mit seinen drei Mehrfamilienwohnhäusern begonnen. „Wir werden somit in nächster Zeit im Taubental eine ziemlich hohe Baukranendichte haben“, sagt Bürgermeister Dörr und fügt an: „Ich freue mich, dass wir Baugrund vor allem für junge Familien schaffen konnten, weil dieser bei uns wirklich nachgefragt ist.“