Bühne Die „Räuber“ starten mit dem Kartenvorverkauf

Mainhardt / Gustav Döttling

Zwar steht jetzt erst einmal der Winter vor der Tür, aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Und mit dem Sommer die nächste Freilichttheatersaison der Laienschauspieler vom Mainhardter Wald. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits schon jetzt wieder auf Hochtouren.

Am kommenden Samstag startet auf dem Mainhardter Weihnachtsmarkt der Kartenvorverkauf für die Spielzeit 2019. Auch im nächsten Jahr wird es wieder sechs Aufführungen des historischen Freilichtstückes „Aufstand im Mainhardter Wald – von Rebellen zu Räubern“ aus der Feder von Wolfgang Truckenmüller geben. Das Stück beschreibt das Geschehen, wie aus ehrbaren Bürgern zunächst Rebellen und dann Räuber wurden. Dahinter steckt eine wahre Begebenheit aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Unter der Regie von Angelika Tröster gelingt es den 96 Akteuren in hervorragender Weise, die Auflehnung der „Wäldler“ gegen die Pfedelbacher Herrschaft authentisch darzustellen, und Geschichte lebendig werden zu lassen. Die seitherigen Aufführungen waren alle ausverkauft und das Publikum mehr als begeistert. So ist es auch mehr als verständlich, dass alle an den Aufführungen Beteiligte hochmotiviert in die kommende Spielzeit gehen.

Unlängst wurde in der Landesschau Baden Württemberg ein Beitrag über das Laienschauspiel gesendet. Darauf sind die Preisträger des Heimatpreises 2017 der Sparkasse Crailsheim-Schwäbisch Hall besonders stolz.

Für die Spielzeit 2019 wird es auch ein neues Kinderstück geben. Nach dem tollen Erfolg mit den Aufführungen von „Der Froschkönig“ wollen die Laienschauspieler mit „Schneeweisschen und Rosenrot“ nach den Gebrüdern Grimm, das Publikum auf dem Gögelhof begeistern. Die Proben für dieses Stück laufen bereits. Der Kartenverkauf hierfür startet ebenfalls auf dem Mainhardter Weihnachtsmarkt. Wer noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk sucht, der sollte es an diesem Tag nicht versäumen, den Stand der Laienschauspieler auf dem Mainhardter Weihnachtsmarkt zwischen 12 und 20 Uhr zu besuchen.