Kürzlich wurde der zweite Geburtstag gefeiert: Am 1. Juli 2019 verschmolzen die beiden Diakoniewerke Neuendettelsau und Schwäbisch Hall zu Diakoneo. Dadurch entstand das größte diakonische Unternehmen in Süddeutschland, das gemeinnützig orientiert Leistungen in Gesundheit, Pflege, Wohnen, Bild...