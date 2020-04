Die Schwäbisch Haller Hospitalstiftung unterstützt das Diak-Klinikum mit insgesamt 100.000 Euro. Hermann-Josef Pelgrim, Haller Oberbürgermeister und Vorsitzender der Hospitalstiftung, hat kürzlich zwei Spenden an Michael Kilb, Vorstand Gesundheit bei Diakoneo, übergeben. Das schreibt das Diakoneo in einer Mitteilung. Mit 51.000 Euro unterstützt die Stiftung die Anschaffung eines „Lebensretters in 3D“. Das Gerät kommt beispielsweise bei komplexen und schweren Wirbelsäulenoperationen zum Einsatz.

ECMO für Intensivpatienten kann Aufgaben der Lunge übernehmen

49.000 Euro gibt der Oberbürgermeister – stellvertretend für die Hospitalstiftung – für die Finanzierung einer sogenannten ECMO. Ein solches Gerät ist, besonders auch zur Zeit der Corona-Pandemie, essenziell für die intensivmedizinische Behandlung von lungengeschädigten Patienten: Im Notfall kann eine ECMO die gesamte Lungenfunktion des Patienten übernehmen, heißt es in der Mitteilung weiter. Weiterer Unterstützer für die Anschaffung dieser besonderen Beatmungstechnik ist der Schwäbisch Haller Lions-Club. 15.000 Euro spendete der Service-Club. Damit ist die ECMO, die 60.000 Euro kostet, vollständig finanziert. „Wir stehen als Gesellschaft vor einer besonderen Herausforderung – nämlich der, Menschen, die gesundheitlich durch die Pandemie betroffen sind, bestmöglich zu helfen. Als Lions sehen wir es als unsere Aufgabe, unser Möglichstes zu tun, um eine optimale Behandlung der Patienten in der Region zu unterstützen“, sagt Ralf Eisenmenger, Präsident der Lions in Schwäbisch Hall.

Auch Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim ist laut Mitteilung beeindruckt von der medizinischen Leistung, die am Diak erbracht wird. „Daher war es für die Stiftung klar, dass wir mit dieser Spende dazu beitragen wollen, die medizinische Versorgung für Schwäbisch Hall und das Umfeld zusammen mit dem Diak noch effizienter zu gestalten.“ Diakoneo-Vorstand Gesundheit Michael Kilb ist dankbar für das Engagement der Hospitalstiftung und der Lions: „Ich freue mich sehr, so starke Partner an unserer Seite zu wissen und gemeinsam viel erreichen zu können.“