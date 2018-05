Schwäbisch Hall Diak baut Implantat-Zentrum auf

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Symposium zur Eröffnung des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung mit 80 Gästen im Saal der Kunsthalle Würth. Chefarzt Dirk Steinhagen wendet mordernste Techniken in Hall an.

Endoprothesen sind Implantate, die Körperteile dauerhaft ersetzen. Das künstliche Hüft- oder Kniegelenk bringt die Patienten im Idealfall wieder auf die Beine.

„Als ich vor viereinhalb Jahren beim Vorstellungsgespräch gesagt habe, dass ich bis in fünf Jahren ein Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung gründen will, blickte ich in fragende Augen“, erinnert sich Dr. Dirk Steinhagen. Den Posten als Chefarzt der Klinik für Orthopädie erhielt er in Hall. Das Zentrum baute er, zusammen mit seinen teilweise neu eingestellten Mitstreitern, schneller auf als angekündigt.

Nicht gekniffen

Am Mittwochabend ist nun beim Symposium im Kunsthallen-Saal Zeit, eine Bilanz des Zertifizierungsmarathons zu ziehen und den Erfolg zu feiern. Bevor es aber zu den Häppchen geht, dürfen die rund 80 Gäste zwei Stunden lang Fachvorträge anhören.

Es gibt Lob vom Diak-Radiologen Professor Dr. Martin Libicher am Rednerpult. Das ist mit Blumen in Farben des Logos des neuen Zentrums (blau, weiß, grün) umrahmt. Der Chefarzt betont in Richtung Dirk Steinhagen: „Du hast auch die schweren Fälle operiert.“

Während sich viele Mediziner zwar zutrauten, eine Prothese einzusetzen, gebe es offensichtlich nicht so viele, die sich um die weniger dankbare „Revision“ kümmerten. Damit sind die komplizierten Fälle gemeint, bei denen eine Prothese nicht richtig sitzt, sich um das Implantat Fehl­entwicklungen bilden oder Infektionen auftreten. Steinhagen setzt dabei auf ein ganz besonderes Verfahren – nach eigenen Angaben als Einziger in Deutschland in diesem Bereich. Das habe er auf einem Kongress in Oxford in einem anderen Medizinbereich kennengelernt und auf sein Spezialgebiet übertragen. Cerament heißt das Knochenersatzmaterial, das mit Antibiotika gemischt zum Einsatz kommt. Der Clou daran: Das Produkt wird vom Körper aufgenommen, nachdem es seine stabilisierende Funktion in der Anfangsphase erfüllt hat. „Das mögen die knochenbildenden Zellen“, sagt Steinhagen.

Knochen aufbauen

Es gebe Vorteile zur herkömmlichen Methode. Die sieht vor, viel nicht abbaubaren Knochenzement zu verwenden, um die Implantate zu befestigen. Das Problem: Wenn die erste einzementierte Prothese ersetzt werden muss, fehlt Knochenstruktur. Die neue Methode verspricht einen Knochenaufbau statt eines Abbaus. „Weniger Zement, mehr Knochen“, bringt Steinhagen sein Prinzip auf den Punkt. „Wir machen nichts, was wir nicht schon kennen“, versichert er. In seinem Vortrag zeigt er anhand von anonymisierten Fällen die Erfolge und die Grenzen der neuen Technik auf.

Zum Symposium hat Chefarzt Steinhagen seine Vorbilder im Bereich Medizin eingeladen. Dr. Andrej Trampuz von der Berliner Charité sorgt zwar zunächst mit seinem Eingangssatz für Kopfschütteln: „Ich will Sie davon überzeugen, dass die Infektion die beste Komplikation ist, da man sie sehr gut behandeln kann.“ Doch seine verschmitzte Art, die Fakten darzulegen, sorgt für Anerkennung. „Jeder 20. Patient wird eine Infektion in seinem Leben haben. Über 90 Prozent werden wieder gesund und schmerzfrei“, meint er in Bezug auf Patienten mit Implantaten.

„Ich stehe zwischen dem Buffet und Ihnen“, sagt Dr. Werner Hettwer um 21 Uhr, der eigens aus Kopenhagen angereist ist. Er praktiziert nicht nur die neuartige Beschichtungsmethode wie Steinhagen auch. Er überzeugt die Zuschauer vor allem mit Animationen von individuell angefertigten Knochenersatzteilen. Seine Computergrafiken erlauben, die Operation vorab virtuell durchzuspielen. Nach ein paar blutigen Bildern von Operationen wird dann das Buffet eröffnet. Steinhagen entschuldigt die Verzögerung: „Maximales Zentrum, maximale Zeitüberziehung.“