Abitur Deutschabitur ohne „Dantons Tod“

Für 92 Schüler am Gymnasium bei St. Michael startet die Abiturphase mit der schriftlichen Deutschprüfung. Konzentration ist am gestrigen Mittwoch ab 8 Uhr in der Aula am Schulzentrum Ost angesagt. © Foto: Ufuk Arslan

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Danton dürfte genug Tode gestorben sein, zumindest was das Deutsch­abitur angeht. Für 308 Schüler an den allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien in der Haller Region steht am gestrigen Mittwoch das Werk von Georg Büchner in diesem Jahr nicht zur Auswahl. Bei der ersten Aufgabe, der Interpretation und dem Vergleich der Pflichtlektüre heißt es „Homo faber“ von Max Frisch und „Agnes“ von Peter Stamm vergleichend zu betrachten. Und zwar, inwieweit Agnes und Hanna als selbstbestimmt handelnde Figuren gelten können.

Von den 308 Abiturienten haben sich 154 Schüler Frisch und Stamm vorgenommen. Wie schon in den vergangenen Jahren das beliebteste Thema.

Von Spuk und Sprache

An der kaufmännischen Schule, der Sibilla-Egen-Schule und der gewerblichen Schule rangiert an zweiter Stelle die Textinterpretation (Prosa). Heuer haben sich die Schüler in 330 Minuten mit „Spuk in Genf“ von Erich Kästner auseinandergesetzt.

Bei den Schülern an den allgemeinbildenden Gymnasien ist Textinterpretation nicht ganz so beliebt. Lieber schreiben sie ein Essay zum Thema „Sprache – leicht gemacht“. Sechs verschiedene Materialien stehen ihnen dafür zur Verfügung. Unter anderem „Die Rolle der Leichten Sprache aus wissenschaftlicher Sicht“ von Gudrun Kellermann; „Nur keine Komplexität. Schöne neue Sprachwelt“ von Konrad Paul Liessmann; „Lernen könnte so schön sein“ von Moritz Kohl.

Ein paar Schüler, genauer gesagt 27, brüten von 8 Uhr an über der Aufgabe fünf, der Texterörterung. Bei dieser Aufgabe unterscheidet sich der Schwerpunkt bei den beruflichen und allgemeinbildenden Gymnasien. „Low Performer“ von Patrick Spät gibt es für die Abiturienten der beruflichen Gymnasien, „Ohne Boulevardpresse ist die Demokratie in Gefahr“ steht bei den allgemeinbildenden auf dem Prüfungszettel. An letzter Stelle liegt die zweite Aufgabe, die Gedichtinterpretation. 22 Schüler beschäftigen sich mit dem Vergleich von Theodor Fontanes „Alles still!“ mit Alfred Lichensteins „Winter“.

Insgesamt sind in diesem Jahr 30 Prüflinge weniger zum Deutsch­abitur angetreten als im vergangenen Jahr.

Deutschabitur verschoben

Auch die Realschüler hätten gestern Deutschprüfung schreiben sollen. Jedoch gab es vor einigen Tagen eine Schlamperei an einer Bad Uracher Realschule. Aus diesem Grund musste die Prüfung auf den 27. April verschoben werden. Ein Umschlag mit den Prüfungsaufgaben war nämlich vollständig geöffnet und das Siegel beschädigt worden. Die Konsequenz ist, dass das Fach Deutsch nun als letztes Fach für die Prüflinge auf dem Programm steht.